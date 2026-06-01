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Lunes, 01 de junio de 2026
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Estados Unidos

Precio del petróleo se dispara más del 5% ante reanudación de ataques entre Estados Unidos y el régimen de Irán

junio 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Petróleo | Foto Canva
Petróleo | Foto Canva
El conflicto ha dejado miles de muertos y sacude la economía mundial, con un fuerte aumento en los precios del petróleo.

Los precios del petróleo se dispararon este lunes ante reanudación de ataques entre Estados Unidos y el régimen de Irán por divergencias sobre las condiciones de un acuerdo para poner fin a la guerra.

Hacia la madrugada, el precio del barril de Brent del mar del Norte, con entrega en agosto, cuya cotización como contrato de referencia se estrenaba este lunes, subía 4,92% hasta los 95,60 dólares, tras haber superado brevemente el 5%.

Su equivalente norteamericano, el barril de West Texas Intermediate, con entrega en julio, subía un 5,94% hasta los 92,55 dólares.

La guerra estalló el 28 de febrero por la ofensiva de Israel y Estados Unidos. El conflicto ha dejado miles de muertos y sacude la economía mundial, con un fuerte aumento en los precios del petróleo.

Los dos países parecían estar cerca de un acuerdo los últimos días, pero el diario New York Times informó el sábado que Trump había endurecido su propuesta negociadora con Irán.

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Según el medio Axios, Trump, cuya prioridad declarada es poner fin al programa nuclear iraní y reabrir el estrecho de Ormuz, pidió más firmeza por parte de sus negociadores.

La cadena CBS reportó el domingo que la nueva propuesta estadounidense prevé una prolongación del alto el fuego de 60 días con cláusulas que contemplan la reapertura de Ormuz y un marco para reanudar las negociaciones nucleares.

Pero según el portavoz de la cancillería iraní, "no se ha llevado a cabo ninguna negociación sobre los detalles del expediente nuclear, en esta etapa, nuestra prioridad es poner fin a la guerra".

El régimen de Irán, que reivindica el derecho a un programa nuclear civil, desmiente querer dotarse de una arma atómica, pese a las sospechas en ese sentido de Estados Unidos y otros países.

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