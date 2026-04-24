"La ley de amnistía es una suerte de propaganda que no cumplió con ninguno de los objetivos": Zair Mundaray sobre el fin de esta ley anunciado por Delcy Rodríguez

Zair Mundaray, exdirector de actuación procesal del Ministerio Público venezolano, habló en La Mañana de NTN24 sobre el fin de la ley de amnistía en Venezuela anunciado por la jefe del régimen, Delcy Rodríguez.

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"Esta es la extensión del estado de anomalía institucional que hay en Venezuela durante estos meses... Los actos de poder que va dictando uno tras otro no son más que el reflejo de la ilicitud", dijo Mundaray.

"Hacen parte de esa deriva autoritaria que se mantiene plenamente en Venezuela como un paquete normativo que sigue persiguiendo a las personas, la ley de amnistía es una suerte de propaganda que no cumplió con ninguno de los objetivos", añadió.

Según la sucesora del dictador, Nicolás Maduro, el mencionado instrumento legal ya cumplió con su objetivo de "reencauzar" la situación política del país tras haber "beneficiado a miles de personas".

Durante un encuentro con sus colaboradores, Rodríguez sostuvo que se “busca una reestructuración profunda del sistema legal venezolano bajo una visión humanista, preventiva y de equidad”.

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Poco más de dos meses de su promulgación (19 de febrero de 2026), el ilegítimo Poder Ejecutivo de Venezuela da por concluido el ciclo de esa ley.