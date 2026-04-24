NTN24
Viernes, 24 de abril de 2026
Viernes, 24 de abril de 2026
Ley de Amnistía

"La ley de amnistía es una suerte de propaganda que no cumplió con ninguno de los objetivos": Zair Mundaray sobre el fin de esta ley anunciado por Delcy Rodríguez

abril 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Poco más de dos meses de su promulgación (19 de febrero de 2026), el ilegítimo Poder Ejecutivo de Venezuela da por concluido el ciclo de esa ley.

Zair Mundaray, exdirector de actuación procesal del Ministerio Público venezolano, habló en La Mañana de NTN24 sobre el fin de la ley de amnistía en Venezuela anunciado por la jefe del régimen, Delcy Rodríguez.

o

"Esta es la extensión del estado de anomalía institucional que hay en Venezuela durante estos meses... Los actos de poder que va dictando uno tras otro no son más que el reflejo de la ilicitud", dijo Mundaray.

"Hacen parte de esa deriva autoritaria que se mantiene plenamente en Venezuela como un paquete normativo que sigue persiguiendo a las personas, la ley de amnistía es una suerte de propaganda que no cumplió con ninguno de los objetivos", añadió.

o

Según la sucesora del dictador, Nicolás Maduro, el mencionado instrumento legal ya cumplió con su objetivo de "reencauzar" la situación política del país tras haber "beneficiado a miles de personas".

Durante un encuentro con sus colaboradores, Rodríguez sostuvo que se “busca una reestructuración profunda del sistema legal venezolano bajo una visión humanista, preventiva y de equidad”.

o

Poco más de dos meses de su promulgación (19 de febrero de 2026), el ilegítimo Poder Ejecutivo de Venezuela da por concluido el ciclo de esa ley.

Temas relacionados:

Ley de Amnistía

Régimen

Delcy Rodríguez

Dictadura en Venezuela

Presos políticos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Contraste en imágenes: control militar de Estados Unidos frente a cargas sensibles versus asaltos terroristas del régimen iraní en el estrecho de Ormuz

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Quebraría el sistema financiero": experto alerta sobre consecuencias en medio de ataques al régimen de Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos estaría planteando la posibilidad de pedir la suspensión de España en la OTAN

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuánto uranio se necesita para un arma y qué amenza supone la capacidad nuclear del régimen iraní?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Qué le espera a Colombia si Iván Cepeda gana la Presidencia?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Artemis II marca un antes y un después en la medición de radiación espacial”, asegura Omar Arias

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

Trump ordena a la Marina de EE. UU. destruir y disparar "a cualquier barco, por pequeño que sea", que intente minar el estrecho de Ormuz

Captura de video difundido por la Guardia Revolucionaria del régimen de Irán – Foto AFP
Régimen de Irán

⁠⁠Con lanchas rápidas y agentes enmascarados: régimen iraní publica video asaltando buques en el estrecho de Ormuz

Carlos Giménez/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Delcy Rodríguez

"Sabandija, si no coopera, terminará al lado de Maduro y Cilia Flores en una cárcel federal": congresista de EE. UU. lanza advertencia a Delcy Rodríguez

Gustavo Petro y Delcy Rodríguez - EFE
Regimen chavista

"Petro lo único que le está haciendo es un favor a Delcy Rodríguez": Iván Simonovis sobre visita del presidente de Colombia a la encargada del régimen en Venezuela

FBI | Foto Canva
Investigación

FBI investiga si existe conexión entre desapariciones y muertes de 11 científicos nucleares y aeroespaciales de Estados Unidos

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro - Foto EFE
Juicio contra Maduro

Silencioso, nervioso y agazapado: así se vio Maduro ante la justicia de EE. UU., que no cayó en la maniobra de su defensa

María Corina Machado - Foto: AFP
María Corina Machado

María Corina Machado celebra la reapertura de la sede de Vente Venezuela en Caracas: "Estamos muy cerca de lograr lo que durante décadas hemos anhelado"

Luna | Foto Canva
Nasa

Así fue el momento en el que astronautas de Artemis ll vislumbraron la cara oculta de la Luna: "Tuvimos el privilegio de verlo"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Izquierda

Cumbre por la Democracia defiende dictadura de Cuba y censura a redes sociales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Libertad

La fractura de Occidente

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro - Foto EFE
Juicio contra Maduro

Silencioso, nervioso y agazapado: así se vio Maduro ante la justicia de EE. UU., que no cayó en la maniobra de su defensa

María Corina Machado - Foto: AFP
María Corina Machado

María Corina Machado celebra la reapertura de la sede de Vente Venezuela en Caracas: "Estamos muy cerca de lograr lo que durante décadas hemos anhelado"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Juicio contra Maduro

Donald Trump asegura que Nicolás Maduro enfrentará "otros cargos" judiciales más adelante

Luna | Foto Canva
Nasa

Así fue el momento en el que astronautas de Artemis ll vislumbraron la cara oculta de la Luna: "Tuvimos el privilegio de verlo"

Miguel Díaz-Canel (AFP)
Miguel Díaz-Canel

"Maduro dijo lo mismo, ¿cómo terminó eso?": congresista republicano advierte a Díaz-Canel tras decir que "no tiene miedo" de EE. UU.

Embajada de Venezuela en EE. UU. - Foto: EFE
Régimen venezolano

El régimen venezolano retomó el control de las sedes diplomáticas en Estados Unidos: "Serán rehabilitadas"

Miguel Díaz-Canel - AFP
Cuba

Jefe del régimen de Cuba asegura que una "agresión militar" de Estados Unidos a la isla es una posibilidad

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre