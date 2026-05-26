Amenazas, secuestros y asesinatos a pocos días de elecciones en Colombia: en Arauca secuestran al hijo del coordinador de campaña de Paloma Valencia

La violencia política en Colombia se intensifica a cuatro días de las elecciones presidenciales. Alfredo Guzmán, coordinador de la campaña de la candidata Paloma Valencia en Tame, Arauca, denunció el secuestro de su hijo ocurrido en la madrugada del pasado lunes y señaló al ELN como responsable del hecho criminal.

"Se lo llevaron ayer a las 3 y cuarto de la mañana, no sé nada, solamente sé que se lo llevaron y la ruta que ellos tomaron, esa ruta donde siempre es el escape de los sicarios, de los criminales, del ELN", afirmó Guzmán en entrevista con el programa La Noche de NTN24.

El líder político relacionó el secuestro directamente con su labor de campaña y su histórica oposición a la organización guerrillera.

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La situación adquiere dimensiones más dramáticas al coincidir con el aniversario 28 del asesinato de Edgar Guzmán, hermano de Alfredo y excongresista, también a manos del ELN. "La rabia que nos tienen a nosotros como familia Guzmán Tafur, es que ayer se cumplían 28 años del asesinato a manos del ELN, de mi hermano, que era diputado”, resaltó. “Ellos celebraron el asesinato, los 28 años, con el secuestro de mi hijo", denunció.

"El culpable de todo soy yo, yo Alfredo Guzmán, yo soy el culpable de todo, no les he comido cuento, no les he hecho caso a sus condiciones", añadió.

Pese al dolor, confirmó que continuará coordinando la campaña de Paloma Valencia en el municipio de Tame. "Yo tengo un compromiso con Paloma, con el Partido Centro Democrático y por encima de todo yo sigo haciendo la campaña".

El dirigente político solicitó la intervención del presidente Gustavo Petro. "Por la vida de mi hijo, yo le pediría al señor presidente que interceda, ya que tiene las mejores relaciones con ellos, en un proceso de paz, que él suele decir”, indicó.

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Rafaela Cortés, gobernadora del Meta y presidenta de la Federación Nacional de Departamentos, confirmó la situación crítica en seis municipios de su departamento disputados entre alias Calarcá e Iván Mordisco: Mapiripán, Puerto Concordia, Uribe, Macarena, Puerto Rico y Vistahermosa.

"La Fuerza Pública, por más que disponga, es a veces complejo [...] Esa paz total que se hablaba no funcionó", reconoció la mandataria departamental.

“Necesitamos tener un domingo en democracia, en libertad y sin tantos problemas”, dijo la gobernadora sobre las elecciones del próximo domingo 31 de mayo.