NTN24
Martes, 26 de mayo de 2026
Martes, 26 de mayo de 2026
Secuestro

Amenazas, secuestros y asesinatos a pocos días de elecciones en Colombia: en Arauca secuestran al hijo del coordinador de campaña de Paloma Valencia

mayo 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
Alfredo Guzmán, exalcalde de Tame, Arauca, denunció el secuestro de su hijo en La Noche de NTN24.

La violencia política en Colombia se intensifica a cuatro días de las elecciones presidenciales. Alfredo Guzmán, coordinador de la campaña de la candidata Paloma Valencia en Tame, Arauca, denunció el secuestro de su hijo ocurrido en la madrugada del pasado lunes y señaló al ELN como responsable del hecho criminal.

"Se lo llevaron ayer a las 3 y cuarto de la mañana, no sé nada, solamente sé que se lo llevaron y la ruta que ellos tomaron, esa ruta donde siempre es el escape de los sicarios, de los criminales, del ELN", afirmó Guzmán en entrevista con el programa La Noche de NTN24.

El líder político relacionó el secuestro directamente con su labor de campaña y su histórica oposición a la organización guerrillera.

o

La situación adquiere dimensiones más dramáticas al coincidir con el aniversario 28 del asesinato de Edgar Guzmán, hermano de Alfredo y excongresista, también a manos del ELN. "La rabia que nos tienen a nosotros como familia Guzmán Tafur, es que ayer se cumplían 28 años del asesinato a manos del ELN, de mi hermano, que era diputado”, resaltó. “Ellos celebraron el asesinato, los 28 años, con el secuestro de mi hijo", denunció.

"El culpable de todo soy yo, yo Alfredo Guzmán, yo soy el culpable de todo, no les he comido cuento, no les he hecho caso a sus condiciones", añadió.

Pese al dolor, confirmó que continuará coordinando la campaña de Paloma Valencia en el municipio de Tame. "Yo tengo un compromiso con Paloma, con el Partido Centro Democrático y por encima de todo yo sigo haciendo la campaña".

El dirigente político solicitó la intervención del presidente Gustavo Petro. "Por la vida de mi hijo, yo le pediría al señor presidente que interceda, ya que tiene las mejores relaciones con ellos, en un proceso de paz, que él suele decir”, indicó.

o

Rafaela Cortés, gobernadora del Meta y presidenta de la Federación Nacional de Departamentos, confirmó la situación crítica en seis municipios de su departamento disputados entre alias Calarcá e Iván Mordisco: Mapiripán, Puerto Concordia, Uribe, Macarena, Puerto Rico y Vistahermosa.

"La Fuerza Pública, por más que disponga, es a veces complejo [...] Esa paz total que se hablaba no funcionó", reconoció la mandataria departamental.

“Necesitamos tener un domingo en democracia, en libertad y sin tantos problemas”, dijo la gobernadora sobre las elecciones del próximo domingo 31 de mayo.

Temas relacionados:

Secuestro

Elecciones en Colombia

Arauca

Amenazas

Paloma Valencia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Amenazas, secuestros y asesinatos a pocos días de elecciones en Colombia: en Arauca secuestran al hijo del coordinador de campaña de Paloma Valencia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hay que depurar el sistema": así funcionaría un eventual proceso de reinstitucionalización en Venezuela según Martha Tineo

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

El senador Juan Fernando Espinal dice que "se presume que hay un pacto del fusil para beneficiar a Cepeda" en las elecciones presidenciales de Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

EE. UU. prepara nueva investigación penal contra Maduro según CBS News: estos serían los nuevos cargos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Habla exagente especial del FBI que interrogó a Saddam Hussein: reveló temibles rasgos del dictador

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Irán: Lo que deja la "lluvia negra" de la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Raúl Castro, dictador cubano - Foto: EFE
Golpe al régimen de Cuba

"Es Raúl Castro dando la orden": Wilfrido Cancio, periodista que reveló el audio del dictador cuando manda el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate

ELN | Foto AFP
Guerrilla del ELN

NTN24 conoció desgarradora prueba de supervivencia de hombre que lleva secuestrado por el ELN más de un año en Colombia

Marco Rubio - AFP
Cuba

"El presidente Trump ofrece un nuevo camino entre EE. UU. y una nueva Cuba": contundente mensaje de Marco Rubio al pueblo cubano en medio de la presión al régimen

El dictador cubano Raúl Castro - Foto EFE
Raúl Castro

"Es un día glorioso para el pueblo de Cuba; por fin se hace justicia después de décadas": congresistas de Estados Unidos celebran acusación contra Raúl Castro

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano / Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Dictadura en Venezuela

¿Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez pueden desligarse como pretenden de acusaciones de Alex Saab en Estados Unidos?

Más de Actualidad

Ver más
Intenso bombardeo ruso sobre Kiev deja al menos 10 muertos
Kiev

Intenso bombardeo ruso sobre Kiev con cientos de drones y misiles deja al menos 10 muertos

Representante de Delcy Rodríguez en Estados Unidos, Félix Plasencia. (EFE)
Félix Plasencia

"No puedo tener un asiento en ese avión": periodista que lloró al encarar a Félix Plasencia en evento de reactivación de vuelo entre Miami y Caracas

Contaminación

Sudáfrica lanza aplicación para alertar sobre contaminación por carbón en Johannesburgo

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba, Brasil e Irán fracasan en grande en tensa Cumbre de los BRICS

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El morbo de la corrupción en las Américas

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid - Foto: EFE
Kylian Mbappé

Aficionados piden con firmas la salida de Mbappé del Real Madrid tras conocerse fotografías de paseo con reconocida actriz a días del clásico

Intenso bombardeo ruso sobre Kiev deja al menos 10 muertos
Kiev

Intenso bombardeo ruso sobre Kiev con cientos de drones y misiles deja al menos 10 muertos

Representante de Delcy Rodríguez en Estados Unidos, Félix Plasencia. (EFE)
Félix Plasencia

"No puedo tener un asiento en ese avión": periodista que lloró al encarar a Félix Plasencia en evento de reactivación de vuelo entre Miami y Caracas

Contaminación

Sudáfrica lanza aplicación para alertar sobre contaminación por carbón en Johannesburgo

Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos / Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro, dictadores de Cuba - Fotos: EFE
Marco Rubio

"No van a lograr que nos rindamos ni a ganar tiempo, somos muy serios y estamos muy enfocados": Marco Rubio advierte al régimen cubano

Donald Trump/ Captura de Maduro - Fotos AFP
Donald Trump

Trump revela que EE. UU. tiene "mucho más armamento" en Medio Oriente que el que se usó en Venezuela contra Maduro y califica de "estúpida" contrapropuesta del régimen iraní

Emiliano Dibu Martínez, arquero argentino en el Aston Villa / FOTO: EFE
Dibu Martínez

El ‘Dibu’ Martínez celebró la goleada del Aston Villa al Liverpool y la clasificación a Champions League jugando penaltis con su hijo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre