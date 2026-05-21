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Jueves, 21 de mayo de 2026
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Estados Unidos

Comando Sur de Estados Unidos difundió imágenes de operación antidrogas cerca de Colombia: hubo disparos de francotirador

mayo 21, 2026
Por: Saúl Montes
Ataques de EE. UU. cerca de Colombia - Captura de video
Ataques de EE. UU. cerca de Colombia - Captura de video
El video fue captado a bordo de un helicóptero del Escuadrón Táctico de Interdicción de la Guardia Costera de EE.UU., según el Southcom.

El Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) difundió imágenes de una operación frente a la costa de Cartagena (Colombia), donde atacó con disparos de francotirador a los motores de un buque sospechoso de contrabando de drogas.

De acuerdo con el mando militar, las imágenes fueron captadas a bordo de un helicóptero del Escuadrón Táctico de Interdicción de la Guardia Costera de EE.UU. (HITRON).

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En el informe, el Southcom precisó que la operación contra la embarcación incluyó disparos precisos de francotirador dirigidos a los motores para obligarla a detenerse el 8 de mayo de 2026.

“La operación formó parte de la interdicción por parte del Cortador de la Guardia Costera Tahoma de tres buques sospechosos de contrabando que transportaban aproximadamente 6.085 libras de cocaína valoradas en casi $45,8 millones”, precisó.

Hace unos días, la Guardia Costera informó que interceptó simultáneamente tres embarcaciones sospechosas que transportaban aproximadamente 2760 kilogramos de cocaína valoradas en dicho monto.

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Según el organismo de seguridad marítima, la operación ocurrió a unos 145 kilómetros de la turística ciudad de Cartagena.

En el informe, detalló que “una de las embarcaciones se negó a cooperar y fue necesario el uso de tácticas aéreas, incluyendo disparos de precisión de francotiradores dirigidos a los motores, para obligarla a detenerse. Como consecuencia, los presuntos contrabandistas a bordo saltaron por la borda”.

Agregó que se lanzaron varios chalecos salvavidas y las personas fueron rescatadas sin que se reportaran heridos. Mientras que las otras dos embarcaciones se detuvieron cuando las tripulaciones de la Guardia Costera se lo ordenaron.

Precisamente, en el video que difundió recientemente el Southcom se ve cómo militares lanzan chalecos salvavidas a miembros de la tripulación.

Finalmente, los informes indicaron que durante la operación fueron detenidos 9 presuntos contrabandistas de drogas. Además, se reportó que se hundieron las embarcaciones, consideradas como peligros para la navegación.

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