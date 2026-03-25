La Guardia Revolucionaria Islámica del régimen iraní dijo que derribó un caza de EE. UU. y el Comando Central desmintió la veracidad del video

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) desmintió las informaciones sobre un supuesto derribamiento de un caza por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) sobre Chabahar en Irán.

En un mensaje en X, el cuerpo militar catalogó de falso que haya sido atacado un avión de combate tipo F/A-18 mediante nuevos sistemas avanzados de defensa aérea.

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“Ningún avión de combate estadounidense ha sido derribado por Irán”, afirmó.

Un video difundido en las plataformas digitales mostraba una aeronave en el aire siendo aparentemente alcanzada por sistemas de defensa aérea. La IRGC había asegurado en ese entonces que el avión se había estrellado en el Océano Índico.

No es la primera vez que el régimen de Irán emite informaciones falsas sobre ataques contra activos militares de Estados Unidos en el marco de los ataques en Medio Oriente.

Para comienzos de marzo, el CENTCOM también desmintió informes que decían que misiles balísticos del régimen de Irán habrían alcanzado el portaviones USS Abraham Lincoln.

En un comunicado, el CENTCOM catalogó de mentira las afirmaciones de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y precisó que “el Lincoln no fue alcanzado”.

Añadió que “los misiles lanzados ni siquiera se acercaron” y que “el Lincoln continuó “lanzando aviones para defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas del régimen iraní”.

Los ataques de Estados Unidos en conjunto con Israel en el marco de la Operación Furia Épica contra el régimen de Irán comenzaron el 28 de febrero cuando fue abatido la cabeza de la república islámica, el ayatolá Alí Jamenei.

Desde entonces, el conflicto se ha extendido durante varios días y ha alcanzado a varios países de Medio Oriente.