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Lunes, 11 de mayo de 2026
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Cuba

"Hay un claro incremento de acciones de inteligencia de EE. UU. en las aguas y las costas de Cuba”: Jesús Romero

mayo 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Jesús Romero, exoficial de inteligencia naval con 37 años de servicio en el ejército estadounidense, habló en La Tarde de NTN24.

Los vuelos de inteligencia militar de Estados Unidos sobre Cuba han registrado un aumento significativo desde principios de febrero, replicando patrones similares a los observados antes de las ofensivas militares estadounidenses contra Venezuela e Irán, según análisis basados en datos de aviación públicos.

Desde el 4 de febrero, la Armada y la Fuerza Aérea de Estados Unidos han ejecutado al menos 25 vuelos de reconocimiento, utilizando aviones tripulados y drones cerca de La Habana y Santiago de Cuba, las dos ciudades más grandes del país caribeño.

El comandante Jesús Romero, exoficial de inteligencia naval con 37 años de servicio en el ejército estadounidense, señala que estas operaciones representan un cambio sustancial en la política de seguridad hemisférica.

"Cuando tú ves este tipo de reunión donde ya está participando el propio secretario de Estado, estamos hablando de algo que es de suma importancia para el gobierno norteamericano", explicó Romero en referencia a un encuentro reciente en el Comando Sur.

La fotografía que muestra al secretario de Estado junto al general Donovan con un mapa de Cuba en el Comando Sur ha generado particular atención.

Esta reunión, que tradicionalmente convoca a embajadores para discutir seguridad hemisférica, incluyó la presencia de Laura Dogu y del secretario de Estado, lo cual "no es normal", según Romero.

El exoficial de inteligencia establece un contraste histórico: "Hace un tiempo atrás, cuando yo era un poco más joven y estaba trabajando directamente en centros de inteligencia en el Atlántico, había un centro de inteligencia muy importante situado en Norfolk, Virginia". Ese comando, que monitoreaba Cuba y Haití, cerró y "el enfoque hacia Cuba como que más o menos trascendió a casi nada" durante años.

Sin embargo, la actual administración Trump ha reposicionado a Cuba como amenaza para Estados Unidos.

"Desde el año pasado, cuando empezamos a ver el conflicto entre los Estados Unidos y Venezuela, la gran mayoría de las plataformas militares norteamericanas estaban enfocadas obviamente en la cuenca del Caribe", recordó Romero, añadiendo que "estamos viendo proporcionalmente un incremento en vuelos de colección de inteligencia".

Respecto a un posible escenario similar al venezolano, Romero afirmó: "Yo creo que vamos a ver algún tipo de operación, yo creo que vamos a ver algún tipo de acción por parte de los Estados Unidos".

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