Trump afirmó que el alto el fuego con Irán sigue vigente a pesar del ataque del régimen contra tres destructores de EE. UU. en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el alto el fuego con el régimen de Irán seguía vigente a pesar del ataque de las fuerzas islamistas contra tres de sus destructores en el estrecho de Ormuz.

Poco antes, Washington aseguró que atacó “instalaciones militares” del régimen iraní como respuesta a la agresión contra sus buques en dicho cruce marítimo crucial para el cruce de hidrocarburos que se ha convertido en tema central del conflicto en Medio Oriente desde el 28 de febrero.

VEA TAMBIÉN Sin dar detalles, el régimen iraní anunció que interceptó un petrolero de su propiedad o

Entretanto, Irán acusó a Estados Unidos de haber iniciado el intercambio de disparos y de incumplir el cese de hostilidades, pactado hace unas semanas.

Dicha situación debilita aún más esa tregua que vigente desde el 8 de abril, en un momento en que la Casa Blanca sigue esperando una respuesta del régimen a su última propuesta para poner fin al conflicto de manera duradera.

Trump parece estar perdiendo la paciencia y el jueves instó a la república islámica a firmar un acuerdo "¡RÁPIDO!" en un mensaje publicado en su red Truth Social, al tiempo que amenazó al régimen con ser golpeado "mucho más duro y con mucha más violencia en el futuro".

Según reportes del Comando Central (Centcom), el mando militar de Estados Unidos a cargo de las operaciones en Oriente Medio, las fuerzas iraníes lanzaron "múltiples misiles, drones y pequeñas embarcaciones" contra sus tres buques de guerra, pero ninguno fue alcanzado.

Sin embargo, precisó que eliminó "las amenazas entrantes" y atacó "las instalaciones militares iraníes responsables".

El mando militar central del régimen de Irán, entretanto, acusó a Estados Unidos de violar el alto el fuego al atacar un petrolero y otro barco, y aseguró que sus fuerzas respondieron "de inmediato y en represalia a los buques militares estadounidenses".

Desde finales de febrero, Estados Unidos e Irán mantienen enfrentamientos tras los ataques apoyados por Israel que terminaron con la muerte del ayatolá Alí Jamenei.