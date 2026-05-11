Trump revela que EE. UU. tiene "mucho más armamento" en Medio Oriente que el que se usó en Venezuela contra Maduro y califica de "estúpida" contrapropuesta del régimen iraní

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que Estados Unidos tiene una mayor capacidad militar y "mucho más armamento" dispuesto contra el régimen de Irán que el que utilizó en Venezuela en el operativo contra Nicolás Maduro.

Las declaraciones de Trump se dieron en medio de su reiteración al rechazo de la contrapropuesta del régimen de Irán a la propuesta de Estados Unidos para reanudar las negociaciones que buscarían poner fin al conflicto en el Medio Oriente.

Las operaciones de Estados Unidos contra el régimen de Irán se dan, según Trump, "como parte de la inteligencia militar, como lo que hicimos en Venezuela, tenemos a los militares más brillantes del mundo y tenemos mucho armamento. Mucho más de lo que teníamos cuando hicimos ese ataque".

El presidente reiteró a los medios desde la Casa Blanca que el régimen de Irán "no puede tener un arma nuclear". "No la puede tener y si la tuviera en el Medio Oriente, ya no existiría, Israel tampoco y luego Europa también estaría en riesgo".

"Estamos prestando un servicio al mundo", se jactó el mandatario norteamericano que ha destacado en otras ocasiones haber puesto fin a ocho guerras.

Trump fue contundente al rechazar la contrapropuesta del régimen de Irán: "Nos presentaron una propuesta estúpida, es una propuesta estúpida, y nadie aceptaría esto, aunque de pronto (Barack) Obama o (Joe) Biden sí la hubieran aceptado, lo que aceptaron fue mucho peor y los frenamos dos veces", mencionó.

El rápido rechazo de Trump a la respuesta del régimen de Irán el domingo ha avivado la preocupación de que el conflicto, que ya dura 10 semanas, se prolongue y siga paralizando el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz.

"Yo diría que ahora mismo es muy frágil; después de leer esa basura que nos enviaron, ni siquiera terminé de leerla", indicó Trump sobre el alto el fuego. "Está en estado crítico", apuntó.

Días después de que Washington presentara una propuesta destinada a reanudar las negociaciones, el régimen de Irán publicó el domingo una respuesta centrada en poner fin a la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, donde Israel combate a los militantes de Hezbolá.

Teherán también exigió una indemnización por los daños de guerra, hizo hincapié en su soberanía sobre el estrecho de Ormuz y pidió a Estados Unidos que pusiera fin a su bloqueo naval, garantizara que no habría más ataques, levantara las sanciones y eliminara la prohibición de las ventas de petróleo del régimen iraní.

El lunes, Trump también afirmó que el régimen de Irán está dispuesto a entregar a su país "el polvo nuclear" en referencia a las reservas de uranio enriquecido de Irán, y dijo que solo China y Estados Unidos tienen la capacidad de recuperarlo.