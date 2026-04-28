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Martes, 28 de abril de 2026
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Hezbolá

El Ejército de Israel muestra la enorme red de túneles que halló recientemente en Líbano y que pertenecían a Hezbolá: "Estamos destruyendo sus infraestructuras de terror"

abril 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Túneles de Hezbolá en Líbano - FDI
Túneles de Hezbolá en Líbano - FDI
Los túneles fueron "construidos a lo largo de aproximadamente una década", según el Ejército.

Este martes, el Ejército israelí anunció que halló una red de túneles en Líbano que pertenecían a Hezbolá y que era usada por combatientes de élite en el sur del país, cerca de la frontera norte de Israel.

En un mensaje en X, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) indicaron que la red de túneles subterráneos fue construida por Hezbolá en el área de Qantara en el sur de Líbano.

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"Las tropas de las FDI localizaron 2 túneles subterráneos de Hezbolá, con una longitud total de ~2 kilómetros, situados a ~10 kilómetros de las comunidades del norte de Israel", detallaron las FDI.

Por otro lado, agregaron que dentro de los túneles, los soldados localizaron "una gran cantidad de armas, alojamientos, tanques de agua y equipo para estancias prolongadas".

Según un comunicado del Ejército, los túneles fueron “construidos a lo largo de aproximadamente una década”, y estaban conectados a posiciones de tiro dirigidas contra Israel.

En la declaración se indicó que las tropas israelís utilizaron "más de 450 toneladas de explosivos" para demoler los edificios situados en la zona de Qantara.

Una fuente militar lo describió como una "enorme instalación militar subterránea" que era utilizada como "zona de reunión" para las fuerzas de élite Radwan de Hezbolá.

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Aseguró, además, que fue "diseñado, patrocinado y financiado por Irán" con el propósito de "atacar a las comunidades israelíes a lo largo de la frontera".

Ante el Hallazgo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que el Ejército seguirá atacando la infraestructura del grupo terrorista proiraní.

"Hoy hemos destruido un enorme túnel terrorista de Hezbolá. Estamos desmantelando su infraestructura terrorista, estamos matando a decenas de sus terroristas, y aún no hemos terminado", dijo en un video publicado en sus redes sociales.

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