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Lunes, 23 de marzo de 2026
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Donald Trump

Trump confirma que EE. UU. está teniendo "buenas y productivas" conversaciones con el régimen de Irán y anuncia cese de ataques por cinco días

marzo 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
El mandatario de la unión americana se pronunció a través de su cuenta oficial en la plataforma digital Truth social.

Este lunes, el presidente de Estados Unidos indicó que ha tenido conversaciones productivas con el régimen de Irán en el marco de la resolución sobre las hostilidades en Oriente Medio.

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El mandatario de la unión americana se pronunció a través de su cuenta oficial en la plataforma digital Truth social.

"Me complace informar que los Estados Unidos de América e Irán han tenido, durante los últimos dos días, conversaciones muy buenas y productivas sobre una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Oriente Medio", escribió Trump.

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"Basándome en el tono de estas conversaciones en profundidad, detalladas y constructivas, que continuarán durante toda la semana, he dado instrucciones al Departamento de Guerra para que posponga todos y cada uno de los ataques militares contra las centrales eléctricas y la infraestructura energética iraní durante un período de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones y discusiones en curso", añadió.

Hasta el momento existe mucha expectativa sobre dichas conversaciones. Uno de los temas que seguramente está a la orden del día es el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte del régimen de Irán.

Recordemos: desde que Estados Unidos e Israel lanzaron operaciones contra Irán el 28 de febrero, Teherán ha cerrado de facto el estrecho en represalia. Cerca de una quinta parte del crudo y del gas natural licuado del mundo cruza por Ormuz.

Los países que dependen de esta ruta marítima se han apresurado a buscar vías alternativas y a recurrir a sus reservas.

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Sin embargo, el impacto en el suministro procedente del Golfo ya ha provocado un fuerte aumento de los precios del combustible en todo el mundo, lo que amenaza con subir la inflación generalizada cuanto más se prolongue la guerra.

El Ejército de EE. UU. anunció el sábado que había dañado un búnker iraní que albergaba armas que amenazaban los envíos de petróleo y gas en el estrecho de Ormuz.

Más de 20 países dijeron estar dispuestos a contribuir a garantizar una navegación segura por este paso.

 

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