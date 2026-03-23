Trump confirma que EE. UU. está teniendo "buenas y productivas" conversaciones con el régimen de Irán y anuncia cese de ataques por cinco días

Este lunes, el presidente de Estados Unidos indicó que ha tenido conversaciones productivas con el régimen de Irán en el marco de la resolución sobre las hostilidades en Oriente Medio.

VEA TAMBIÉN "Está en conciencia disparando contra población civil": experto sobre duro ataque del régimen iraní contra complejo residencial en Israel o

El mandatario de la unión americana se pronunció a través de su cuenta oficial en la plataforma digital Truth social.

"Me complace informar que los Estados Unidos de América e Irán han tenido, durante los últimos dos días, conversaciones muy buenas y productivas sobre una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Oriente Medio", escribió Trump.

VEA TAMBIÉN ¿Cómo impactan en países latinoamericanos los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán? o

"Basándome en el tono de estas conversaciones en profundidad, detalladas y constructivas, que continuarán durante toda la semana, he dado instrucciones al Departamento de Guerra para que posponga todos y cada uno de los ataques militares contra las centrales eléctricas y la infraestructura energética iraní durante un período de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones y discusiones en curso", añadió.

Hasta el momento existe mucha expectativa sobre dichas conversaciones. Uno de los temas que seguramente está a la orden del día es el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte del régimen de Irán.

Recordemos: desde que Estados Unidos e Israel lanzaron operaciones contra Irán el 28 de febrero, Teherán ha cerrado de facto el estrecho en represalia. Cerca de una quinta parte del crudo y del gas natural licuado del mundo cruza por Ormuz.

Los países que dependen de esta ruta marítima se han apresurado a buscar vías alternativas y a recurrir a sus reservas.

VEA TAMBIÉN Trump advierte que destruirá plantas de energía de Irán si el régimen no abre "completamente y sin amenazas" el estrecho de Ormuz dentro de 48 horas o

Sin embargo, el impacto en el suministro procedente del Golfo ya ha provocado un fuerte aumento de los precios del combustible en todo el mundo, lo que amenaza con subir la inflación generalizada cuanto más se prolongue la guerra.

El Ejército de EE. UU. anunció el sábado que había dañado un búnker iraní que albergaba armas que amenazaban los envíos de petróleo y gas en el estrecho de Ormuz.

Más de 20 países dijeron estar dispuestos a contribuir a garantizar una navegación segura por este paso.