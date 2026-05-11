"Su presencia era innecesaria": exembajador cuestiona comparecencia de Delcy Rodríguez ante la CIJ

La comparecencia de la encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, en el marco de la controversia territorial entre Venezuela y Guyana por el Esequibo, ha generado debate sobre su pertinencia jurídica y sus implicaciones políticas.

Al respecto, el diplomático venezolano Víctor Rodríguez Cedeño, quien fue embajador de Venezuela ante la ONU y es profesor de Derecho Internacional, sostiene que "su presencia era innecesaria" dado que "los abogados habían hablado, habían fundamentado sus argumentos, habían refutado los argumentos de Guyana".

Para el experto, esta participación responde más a objetivos de política interna e internacional que a necesidades procesales del caso.

"Yo creo que su viaje y presencia tiene un efecto o un interés político interno, incluso, e internacionalmente mostrar aquí estoy yo, yo soy jefe de Estado", señaló Rodríguez Cedeño, quien además cuestionó la contradicción de asistir a la Corte mientras se mantiene la postura de no reconocer su jurisdicción.

El exembajador fue categórico al explicar que las decisiones de la Corte son obligatorias para las partes. "Ya hay una decisión de la corte. Hay una decisión de diciembre del 2020, donde ella se declara competente", recordó, añadiendo que "las decisiones de la corte son vinculantes. Incluso las preliminares".

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Sobre la insistencia venezolana en no reconocer la jurisdicción de la CIJ, Rodríguez Cedeño advirtió: "Ya el proceso está en curso y la decisión es vinculante e incluso el estatuto prevé para su ejecución hasta la intervención del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas".

Respecto a los fundamentos jurídicos de Venezuela, el diplomático expresó que existen "elementos importantes" para sostener la nulidad del laudo arbitral de 1899.

"La titularidad desde mil setecientos setenta y siete es incuestionable. Y todo el proceso arbitral nos impusieron un tratado, nos impusieron un proceso, nos impusieron un laudo", afirmó.

Sin embargo, reconoció que "anular un laudo arbitral no es sencillo" y que "hay dos casos en la corte que no han sido exitosos". El experto destacó que en la presentación de Guyana se argumentó que "si la sentencia de la corte es desfavorable, se acaba Guyana".

Rodríguez Cedeño insistió en que la mejor solución sería una negociación política dentro del marco del Acuerdo de Ginebra. "Hay la posibilidad de un acercamiento inteligentemente. Porque hay que ser inteligente y hay que ser muy diplomático", manifestó.