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Viernes, 24 de abril de 2026
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Carlos Alcaraz, tenista número dos del mundo - Foto: AFP
Carlos Alcaraz, tenista número dos del mundo - Foto: AFP
Carlos Alcaraz

No podrá defender el título: lesión deja a Carlos Alcaraz fuera del Roland Garros

abril 24, 2026
Por: Natalya Baquero González
Alcaraz manifestó que, tras recibir los resultados médicos, han tomado la decisión de dar un paso al costado en las competencias que se avecinan.

No podrá defender el título. Este viernes, el tenista español Carlos Alcaraz, número dos del mundo, anunció su baja para el Roland Garros 2026, debido a una lesión en su muñeca, una molestia que arrastra desde su retiro en el Abierto de Barcelona, la cual le impide defender el bicampeonato.

Por medio de sus redes sociales, Alcaraz manifestó que, tras recibir los resultados médicos, han tomado la decisión de dar un paso al costado en las competencias que se avecinan, entre ellas el Máster 1000 de Roma.

“Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros”, expresó el tenista en su red social de Instagram.

El tenista indicó que esta decisión tiene como finalidad no forzar la recuperación de su muñeca, pues tiene claro que una recaída afectaría su carrera a futuro; por eso prefiere tomarse un tiempo prudente para recuperarse.

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Asimismo, dejó ver que, aunque es una situación que le afecta, tiene la certeza de que regresará más fuerte.

“Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí”, sentenció Carlos Alcaraz, número dos de tenis.

Cabe recordar que el tenista español se retiró el pasado miércoles 15 de abril del torneo de Barcelona, luego de que sufriera unos problemas en su muñeca derecha durante la victoria sobre el finlandés Otto Virtanen, en la primera ronda.

Motivo por el cual tampoco participa del Máster 1000 de Madrid, que dio comienzo el miércoles.

El mensaje de Sinner a Alcaraz

Tras confirmarse el retiro de Carlos Alcaraz en el Roland Garros 2026, el tenista italiano, Jannik Sinner, número uno del mundo, lamentó la baja del tenista español y señaló que “el tenis necesita a Carlos”.

"Creo que lo más importante es decir que, ante todo, el tenis necesita a Carlos. El tenis es un deporte mucho mejor cuando él está", dijo Sinner.

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Consciente de la magnitud de la lesión de Alcaraz, el número uno del ranking mundial tiene claro que este regresará mucho más fuerte.

"Creo que va a volver más fuerte que antes, pero las lesiones siempre son duras, especialmente en la muñeca", sentenció el tenista italiano.

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