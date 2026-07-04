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Sábado, 04 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Unicef alerta que 680 mil niños necesitan ayuda tras el terremoto en Venezuela

julio 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
La experta explicó que los niños “tienen unos efectos psicoemocionales muy fuertes” tras los traumáticos eventos en Venezuela.

En el programa El Informativo de NTN24, Margarita Sánchez, especialista en emergencias de la UNICEF, advierte que cerca de 680 mil niños necesitan asistencia humanitaria.

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La experta explicó que “los niños y niñas en el terremoto y en este tipo de desastres están expuestos a muchos riesgos, se incrementan mucho los riesgos ante la explotación, ante el abuso, ante la separación familiar”.

“Lo que estamos haciendo es apoyar al gobierno para garantizar todos los mecanismos de identificación, de referenciación (…) la prioridad es poder canalizar y poder identificar miembros de familias cercanos”, recalcó Sánchez.

Asimismo, ofreció un análisis sobre las zonas afectadas y dijo que “lo que vemos en el terreno son muchos niños y niñas con miedos, con mucho apego a sus familiares para no separase (…) tienen unos efectos psicoemocionales muy fuertes”

En ese contexto, la organización solicita 25 millones de dólares para atender la emergencia.

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