Diosdado Cabello asegura que "no es tiempo de elecciones" sino de dar "ideas" para el país

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz del régimen venezolano, Diosdado cabello, se pronunció este lunes nuevamente sobre las esperadas elecciones en el país, mismas que la dictadura se niega a realizar.

Fiel a la posición del chavismo, Cabello se opuso a los comicios:

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"Venezuela requiere hoy que los venezolanos y venezolanas nos sumemos. No es tiempo de elecciones, no sé cuando son las elecciones, cuando sea tiempo de elecciones que la gente vote por el que quiera”, dijo.

Según el hombre de confianza del dictador Maduro, en lugar de las elecciones hay que dar “buenas ideas”.

“¿Pero usted tiene una buena idea, va a esperar que sea tiempo de elecciones para decirlo? ", indicó.

En paralelo, un reciente estudio realizado por la firma Meganálisis, entre el 13 y el 20 de abril del presente año, ha revelado que un 87.24% de los ciudadanos venezolanos desea que se realicen elecciones presidenciales dentro del año 2026.

Esta encuesta, con un margen de error del 2.94%, marca un fuerte descontento popular con la situación política actual en Venezuela, y destaca el apoyo masivo a los comicios como la solución más viable.

El sondeo también indagó sobre cuándo debería llevarse a cabo la elección.

El 58.22% de los encuestados prefiere que las elecciones se realicen entre los meses de octubre y diciembre de 2026. Este deseo subraya la urgencia de los venezolanos para cambiar su panorama político y restaurar un gobierno legítimo que pueda abordar las numerosas crisis que enfrenta el país.

María Corina Machado se perfila como la favorita indiscutible para ganar las elecciones, con un apoyo del 76.28% entre aquellos que dicen estar decididos a votar.

En contraste, Delcy Rodríguez, identificada como una figura del actual gobierno, apenas alcanza el 3.86% de apoyo. Este abismo en las preferencias electorales refuerza la demanda de cambio político.