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Lunes, 04 de mayo de 2026
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MET Gala

Estos fueron los atuendos con los que varias de las celebridades invitadas asistieron a la Met Gala 2026

mayo 4, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Met Gala 2026 - Fotos AFP
Met Gala 2026 - Fotos AFP
El icónico evento es una recaudación de fondos para el Instituto del Traje del Met y este año logró una cifra récord de 42 millones de dólares.

Celebridades como los cantantes Sam Smith, Bad Bunny y Maluma, y actores como Nicole Kidman y Jaafar Jackson —que interpretó a su tío 'Michael' en esa película biográfica— hicieron su entrada el lunes en la Met Gala 2026, la invitación más codiciada del mundo de la moda.

Se trata de una exclusiva cena benéfica anual y la alfombra roja más importante de la industria, que se celebra en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (MET).

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Las entradas para el evento, que cada año tiene una temática especial, cuestan 100.000 dólares cada una, pero la mayoría de las celebridades asisten como invitadas.

A las celebridades invitadas al evento social anual más importante en Nueva York se les pidió que vistieran bajo la consigna "La moda es arte", que enlaza con la exposición "El arte del vestuario" del Instituto del Traje, perteneciente al Museo Metropolitano de Arte (Met).

La exposición de este año yuxtapone elegantes propuestas de moda con pintura y escultura: por ejemplo, un diseño de Saint Laurent junto a "Lirios" de Van Gogh, o un vestido de John Galliano para Maison Margiela combinado con una estatua antigua.

La gala es una recaudación de fondos para el Instituto del Traje del Met y este año ha conseguido una cifra récord de 42 millones de dólares, explicó a la prensa el lunes el director general del museo, Max Hollein. En 2025 recaudó 31 millones.

Pero también es un espectáculo en las redes sociales en el que las estrellas compiten por sobresalir con espectaculares atuendos.

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Entre las estrellas que asistieron también estuvieron incluidas Rihanna, Doja Cat, Beyoncé, Venus Williams y Kim Kardashian.

Estos son los atuendos con los que varias de las celebridades invitadas asistieron a la Met Gala 2026:

Sam Smith - Foto AFP
Sam Smith - Foto AFP
Cardi B - Foto AFP
Cardi B - Foto AFP
Kendall Jenner - Foto AFP
Kendall Jenner - Foto AFP
Margot Robbie - Foto AFP
Margot Robbie - Foto AFP
Kim Kardashian - Foto AFP
Kim Kardashian - Foto AFP
Venus Williams - Foto AFP
Venus Williams - Foto AFP
Beyoncé - Foto AFP
Beyoncé - Foto AFP
Doja Cat - Foto AFP
Doja Cat - Foto AFP
Rihanna - Foto AFP
Rihanna - Foto AFP
Jaafar Jackson - Foto AFP
Jaafar Jackson - Foto AFP
Nicole Kidman - Foto AFP
Nicole Kidman - Foto AFP
Maluma - Foto AFP
Maluma - Foto AFP
Bad Bunny - Foto AFP
Bad Bunny - Foto AFP
Anne Hathaway - Foto AFP
Anne Hathaway - Foto AFP
Madonna- Foto AFP
Madonna- Foto AFP

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