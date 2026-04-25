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Sábado, 25 de abril de 2026
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Gaza

Palestinos votaron en las primeras elecciones desde la guerra en Gaza: se reportó bajo nivel de participación en los comicios

abril 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Un hombre votando en las elecciones en Gaza - Foto: AFP
Un hombre votando en las elecciones en Gaza - Foto: AFP
Es de recordar que el conflicto en Gaza terminó tras dos años de conflicto con un acuerdo de cese al fuego y el fin de las hostilidades, formalizado el 10 de octubre de 2025.

Este sábado 25 de abril, los palestinos de Cisjordania y una pequeña parte de la Franja de Gaza votaron a sus alcaldes y concejales en las primeras elecciones desde la guerra en el territorio costero situado en el Oriente Próximo, a orillas del mar Mediterráneo.

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En unos comicios marcados por una muy baja participación, el presidente de la autoridad palestina, Mahmud Abás, declaró ante periodistas.

"Estamos muy satisfechos de ejercer la democracia a pesar de los numerosos desafíos a los que nos enfrentamos, tanto a nivel local como internacional", mencionó Abás.

Cerca de 1,5 millones de personas estaban inscritas en las listas electorales en Cisjordania, y 70.000 en la zona de Deir al Balah.

Vale mencionar que los ayuntamientos se encargan de servicios esenciales como el agua, el saneamiento y las infraestructuras locales, y carecen de poder legislativo.

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Como no se han celebrado elecciones presidenciales ni legislativas desde 2006, son una de las pocas "instituciones democráticas" que funcionan bajo la administración de la Autoridad Palestina.

La guerra en Gaza terminó tras dos años de conflicto con un acuerdo de cese al fuego y el fin de las hostilidades, formalizado el 10 de octubre de 2025.

Este pacto, respaldado por Estados Unidos, entre otros mediadores, implicó la liberación de rehenes, el intercambio de prisioneros y el compromiso de retirar tropas israelíes de áreas densamente pobladas.

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Además, en dicha demarcación se estableció la reapertura de cruces fronterizos para permitir la entrada de ayuda humanitaria y el movimiento de civiles.

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