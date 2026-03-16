"Los cubanos pasaron del hastío y la desesperación a la ira": Rolando Cartaya, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba

Las protestas en Cuba han escalado a niveles sin precedentes durante los últimos dos meses, pasando de reclamos por necesidades básicas a acciones directas contra instituciones del gobierno, según advirtió Rolando Cartaya, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba y vocero del Observatorio Cubano de Conflictos en NTN24.

De acuerdo con el investigador, el punto de inflexión ocurrió en Morón donde manifestantes no solo desafiaron a las autoridades en las calles, sino que “ingresaron a la sede del Partido Comunista, extrajeron documentos, muebles y propaganda, los arrojaron a la calle e hicieron hogueras”.

“Los cubanos pasaron del hastío y la desesperación a la ira. Así se ha podido observar en los videos grabados en Morón”, dijo.

"Los manifestantes incluso apedrearon a la policía, obligando al gobierno a desplegar la Brigada Especial del Ministerio del Interior”, agregó.

Según datos del Observatorio, las protestas han aumentado dramáticamente: de tres o cuatro manifestaciones mensuales hace meses, ahora se registran 45 protestas al mes.

"En los últimos dos meses hemos visto trece municipios de La Habana en los que hubo protestas presenciales, o sea, en la calle", señaló.

Cartaya identificó lo que denomina el "efecto Trump" como un catalizador importante". “El hecho de haber visto que Venezuela cambió o está cambiando ha llenado de esperanza al pueblo cubano. Incluso nunca habíamos visto eso, viva Trump, en un grafiti", explicó.

Además, criticó la falta de transparencia del régimen: "El pueblo de Cuba sabe que esta clase de gente vive muy bien, no tiene privaciones".

Sobre la liberación de presos, señaló que, de 51 personas excarceladas recientemente, solo 14 son prisioneros políticos, cuando organizaciones registran 1.214 presos políticos en el país.

"El gobierno cambia y deja la intolerancia que ha tenido hasta ahora, o de lo contrario, esto en cualquier momento se le puede ir de las manos", dijo.