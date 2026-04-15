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Miércoles, 15 de abril de 2026
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Irán

Régimen de Irán amenaza con obstruir comercio en el mar Rojo si continúa el bloqueo de Estados Unidos a sus puertos en el estrecho de Ormuz

abril 15, 2026
Por: Redacción NTN24
El estrecho de Ormuz - AFP
El estrecho de Ormuz - AFP
Estados Unidos anunció el bloqueo total de los puertos iraníes y aseguró haber paralizado “por completo” su comercio marítimo.

El régimen de Irán amenazó este miércoles con bloquear el mar Rojo, al que no tiene acceso territorial, en caso de que se mantenga el bloqueo de Estados Unidos de sus puertos.

Si Estados Unidos mantiene su bloqueo marítimo y "crea inseguridad para los buques comerciales de Irán y los petroleros", eso significará "el preludio de una violación del alto al fuego, en vigor desde el 8 de abril”, estimó el general Alí Abdollahi, jefe del mando de las fuerzas armadas iraníes.

"Las poderosas fuerzas armadas de la República Islámica no permitirán ninguna exportación o importación en el Golfo Pérsico, en el mar de Omán o en el mar Rojo", añadió, según un comunicado difundido por la televisión estatal.

Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) declaró durante la noche en redes sociales que bloqueó los puertos de Irán y aseguró haber “paralizado por completo” el comercio marítimo que “entra y sale” del país.

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“En menos de 36 horas desde que se aplicó el bloqueo, las fuerzas estadounidenses han paralizado por completo el comercio económico que entra y sale de Irán por mar”, señaló.

Sin embargo, el panorama basado en los datos de seguimiento marítimo del martes era menos claro. Al parecer varios barcos que zarparon de puertos iraníes cruzaron el estrecho de Ormuz a pesar del bloqueo.

Desde que Estados Unidos e Israel iniciaron los ataques contra el régimen de Irán el 28 de febrero, el régimen cerró de facto el estrecho de Ormuz a casi todos los buques excepto a los suyos y afirmó que el paso solo se permitiría bajo control iraní y previo pago de una tasa.

Casi una quinta parte de los suministros mundiales de petróleo y gas circulaba por esa estrecha vía navegable, lo que provocó repercusiones generalizadas.

Como contramedida, el ejército de Estados Unidos comenzó el lunes a bloquear el tráfico marítimo hacia y desde los puertos iraníes. El régimen iraní ha amenazado con atacar a los buques de guerra que atraviesan el estrecho y con tomar represalias contra los puertos de sus vecinos del golfo Pérsico.

El Comando Central de Estados Unidos informó que el bloqueo de los puertos iraníes, que solo se aplica a los buques que van o vienen de Irán, contó con la participación de más de 10.000 militares de Estados Unidos, más de una decena de buques de guerra y decenas de aviones.

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