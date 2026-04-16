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Jueves, 16 de abril de 2026
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Medio Oriente

"¡Si es necesario, abordar el barco y tomarlo!": EE. UU. advierte a embarcaciones que violen el bloqueo del estrecho de Ormuz

abril 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Estrecho de Ormuz - AFP
Estrecho de Ormuz - AFP
El Departamento de Guerra de Estados Unidos entregó un nuevo balance de la Operación Furia Épica contra el régimen iraní.

Este jueves 16 de abril, el Departamento de Guerra de Estados Unidos entregó su último balance sobre la Operación Furia Épica en Medio Oriente contra el régimen de Irán.

Allí, el secretario Pete Hegseth aseguró que los líderes del régimen “podrían elegir un futuro próspero” en beneficio del pueblo, al tiempo que advirtió de las consecuencias si “elige mal”.

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“Como han dicho nuestros negociadores, usted, Irán, podría elegir un futuro próspero, un puente dorado, y esperamos que lo haga por el pueblo de Irán. Mientras tanto, y por el tiempo que sea necesario, mantendremos este exitoso bloqueo. Pero si Irán elige mal, entonces tendrán un bloqueo y bombas cayendo sobre infraestructura, energía y poder”, dijo.

El presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, también hizo parte del evento y se refirió al cese el fuego de dos semanas que fue acordado entre Estados Unidos y el régimen.

“Me gustaría enfatizar durante esta pausa que la fuerza conjunta de Estados Unidos permanece posicionada y lista para reanudar operaciones de combate mayores literalmente con un aviso de un momento”, dijo.

Además, se refirió al bloqueo en el estrecho de Ormuz e indicó que “se aplica a todos los barcos, independientemente de su nacionalidad, que se dirijan a o provengan de puertos iraníes”.

Sin embargo, aclaró que “la acción de EE. UU. es un bloqueo de los puertos y la costa de Irán, no un bloqueo del Estrecho de Ormuz”.

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“La aplicación se llevará a cabo dentro de las aguas territoriales de Irán y en aguas internacionales”, subrayó.

En cuanto a las acciones desarrolladas por las fuerzas de Estados Unidos en la zona, advirtió: “¡Si es necesario, abordar el barco y tomarlo!”.

“Cualquier barco que cruce el bloqueo resultaría en que nuestros marineros ejecuten tácticas preplaneadas diseñadas para llevar la fuerza a ese barco”, añadió, diciendo que “eso incluye una serie de opciones de fuerza escalada que podrían incluir disparos de advertencia y otras”.

A su turno, el jefe del Comando Central, el almirante Brad Cooper, habló sobre sus recientes visitas a las fuerzas de EE. UU.

“Cada vez que interactúo con estos jóvenes hombres y mujeres en el terreno, quedo profundamente inspirado por su valentía, su resiliencia y su compromiso inquebrantable”, comentó.

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