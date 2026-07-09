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Jueves, 09 de julio de 2026
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New York Times

New york Times solicita sanción contra OpenAI por presuntas irregularidades en disputa sobre derechos de autor

julio 9, 2026
Por: Redacción NTN24
The New York Times | Foto: AFP
The New York Times | Foto: AFP
El diario norteamericano acusa a la empresa de ocultar información crucial durante el proceso judicial y pide medidas por el supuesto manejo de evidencias.

La disputa judicial entre The New York Times y OpenAI dio un nuevo giro luego de que un grupo de periódicos estadounidenses pidiese a un tribunal federal que se le impusieran sanciones contra la empresa de inteligencia artificial por presuntas irregularidades durante el proceso relacionado con derechos de autor.

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Según informó Reuters, la petición fue presentada este jueves ante una corte federal de Manhattan y cuenta con el respaldo de medios como The New York Times y New York Daily News, que acusan a OpenAI de haber realizado declaraciones falsas sobre su capacidad para localizar contenido protegido por derechos de autor dentro de sus sistemas.

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De acuerdo con el documento citado por Reuters, los demandantes sostienen que OpenAI aseguró durante más de dos años que era imposible hacer búsquedas específicas de material protegido en sus grandes modelos de lenguaje. Aun así, afirman que después de esto, se conoció que la empresa sí había realizado ese tipo de consultas, incluso antes de que los primeros medios hiciesen la demanda.

Como parte de la solicitud, los periódicos también aseguran que OpenAI eliminó o restringió millas de millones de conversaciones de ChatGPT que podrían ser importantes para el caso. A juicio de los demandantes, esa situación hace difícil el acceso a lo que podrían significar pruebas relacionadas con el uso de artículos periodísticos para entrenar los modelos de inteligencia artificial.

Por lo anterior solicitaron al tribunal la imposición de diversas sanciones, entre estas el pago de los honorarios legales derivados del proceso y una resolución que establece que los registros de conversaciones del chatbot respaldan las acusaciones sobre el supuesto uso indebido de obras protegidas por derechos de autor.
Reuters indicó que OpenAI no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre la nueva moción judicial.

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La demanda principal fue presentada por The New York Times en 2023 contra OpenAI y Microsoft, la principal inversionista de la compañía que actualmente no la está pasando bien debido a la pérdida de millones de dólares tanto por IA como por las inversiones realizadas a su división de Xbox. El periódico menciona que millones de sus artículos fueron utilizados sin autorización para entrenar los modelos de inteligencia artificial que impulsan ChatGPT, lo que, según argumenta, esto significa una clara violación de sus derechos de autor.

El litigio forma parte de una creciente ola de procesos judiciales que empezaron por autores, medios de comunicación, artistas y otros titulares de derechos de propiedad intelectual contra empresas dedicadas al desarrollo de inteligencia artificial. Además de OpenAI, compañías como Anthropic y Meta Platforms también se enfrentan a demandas por el supuesto uso de contenido protegido para entrenar sus modelos.

En declaraciones recogidas por Reuters, el abogado principal de The New York Times, Ian Crosby, afirmó que la empresa tecnológica "mintió" tanto a los demandantes como al tribunal al sostener que las búsquedas de contenido protegido eran inviables, mientras internamente ya habría realizado ese tipo de procedimientos.

La resolución sobre la solicitud de sanciones aún está pendiente y podría convertirse en un elemento clave dentro de uno de los casos más relevantes sobre propiedad intelectual e inteligencia artificial en Estados Unidos, cuyo diseño podría influir en la forma en que las empresas tecnológicas utilizan contenido protegido para desarrollar futuros modelos de IA.

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