Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur informó que uno de sus buques sufrió una "explosión" e "incendio" en el estrecho de Ormuz

Corea del Sur informó este lunes 4 de mayo que una "explosión y un incendio" afectaron a un buque suyo en el estrecho de Ormuz, importante cruce marítimo de Medio Oriente que el régimen de Irán bloqueó tras los ataques de Estados Unidos e Israel lanzados el 28 de febrero.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, alrededor de las 20:40 hora de Seúl (11:40 GMT) "se produjo una explosión e incendio en un buque operado por una compañía naviera surcoreana... anclado en aguas cercanas a los Emiratos Árabes Unidos, dentro del estrecho de Ormuz".

Por otro lado, la Cancillería surcoreana precisó que "hasta la fecha no ha habido víctimas".

El domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el "Proyecto Libertad", el cual describió como un gesto "humanitario" destinado a asistir a los marinos bloqueados en la zona, quienes podrían estar quedándose sin alimentos y otros suministros esenciales.

Y es que desde los ataques, el régimen decidió cerrar casi totalmente la navegación por este paso clave para el tráfico mundial de hidrocarburos. En represalia, Washington decidió aplicar un bloqueo a los puertos iraníes.

Según dijo Trump, con la puesta en marcha del "Proyecto Libertad", la Marina de su país debe escoltar desde este lunes temprano a través del estrecho de Ormuz a barcos de países "que no tienen nada que ver con el conflicto en Oriente Medio".

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La operación llevó al régimen de Irán a responder con amenazas a Estados Unidos y decir que "que cualquier fuerza armada extranjera, especialmente las agresivas fuerzas militares estadounidenses, será objeto de ataques si pretendemos acercarse o entrar en el estrecho de Ormuz".

Recientemente, Emiratos Árabes Unidos denunció un ataque con drones del régimen de Irán contra un petrolero de su compañía nacional Adnoc, al parecer cuando se encontraba frente a las costas de Omán. El ataque no dejó víctimas mortales, según se informó.