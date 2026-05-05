“Todos tenemos un rol para construir la resiliencia”: estudiantes combaten la erosión costera en Nueva York

El proyecto, impulsado por la National Wildlife Federation, tiene como objetivo reducir la erosión de las dunas en Coney Island Creek Park, el último estuario urbano de Nueva York, ubicado en Brooklyn.

Durante los meses de marzo y abril, alrededor de 600 estudiantes, acompañados por 60 docentes y voluntarios, participaron en excursiones educativas enfocadas en la protección de ecosistemas costeros.

La iniciativa hace parte del programa “Escuelas y Comunidades Resilientes” (RISC), que desde hace cuatro años promueve la educación climática en estudiantes desde tercer grado hasta secundaria.

En este tiempo, el programa ha involucrado a más de 3.600 estudiantes y voluntarios de al menos 23 escuelas públicas, logrando la plantación de cerca de 100.000 especies nativas y la restauración de casi dos acres de dunas marinas.

Según explicó Abby Jordan, educadora ambiental bilingüe del programa RISC, el enfoque del programa está en enseñar a los jóvenes cómo adaptarse a los efectos del cambio climático a través de soluciones naturales.

Además del impacto ambiental, la iniciativa busca generar una conexión directa entre los estudiantes y su entorno natural. A través de experiencias en campo, los jóvenes no solo aprenden teoría, sino que aplican soluciones concretas frente a los desafíos climáticos actuales.

“Todos tenemos un rol para construir la resiliencia de nuestras comunidades”, concluyó Jordan, destacando el papel clave de los estudiantes y voluntarios en la lucha contra el cambio climático.