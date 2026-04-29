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Miércoles, 29 de abril de 2026
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Día del Trabajo

Así será la marcha del 1 de mayo en Venezuela por mejores condiciones laborales: “El salario está prácticamente desaparecido”

abril 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Las seis confederaciones de trabajadores más importantes del país saldrán a las calles por la reivindicación de un salario digno.

Este 1 de mayo, en Venezuela, no será solo una fecha conmemorativa, será una denuncia. Las seis confederaciones de trabajadores más importantes del país saldrán a las calles por la reivindicación de un salario que se ha diluido en medio de una crisis prolongada en el tiempo.

Convocan bajo una palabra: Dignidad, dignidad para quien trabaja y no le alcanza para comer, dignidad para quien enferma y no puede costear el costo de un tratamiento, dignidad para quien trabaja y no puede aspirar al bienestar de su familia. El reclamo no es político, es humano, salarios justos, respeto a los derechos laborales y el fin de la precariedad.

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Pedro Moreno, dirigente sindical de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), habló con La Tarde de NTN24 acerca de la marcha que preparan los sindicatos en pro de mejores condiciones laborales y dijo: “El salario está prácticamente desaparecido, no existe salario en Venezuela, lo que están pagando son bonificaciones que no tienen incidencia en ningún aspecto de las prestaciones sociales”.

“El llamado que hemos hecho es que la lucha por el rescate de nuestros derechos laborales necesariamente tiene que estar vinculada con la lucha de la sociedad por el rescate de la libertad y la restitución de los derechos civiles y políticos del pueblo venezolano y en eso hemos coincidido”, prosiguió

Pedro Moreno dijo además la ruta que atravesará la manifestación: “Este primero de mayo van a ver manifestaciones en las 24 entidades federales de Venezuela, vamos a estar marchando en Caracas desde la plaza Brión de Chacaito hasta la plaza Morelo donde queda la Defensoría del Pueblo”.

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