"Cuba es una nación fallida, el régimen quiere llegar a un acuerdo con Estados Unidos": Rosa María Payá sobre el eventual fin de la dictadura

Cuba vive una severa crisis social y energética, marcada por protestas y disturbios, entre los que destaca el asalto a una sede del Partido Comunista en Morón.

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A esto se le suman los apagones masivos, que afectan al 65% del país, y la escasez de combustible intensifican el malestar, mientras el régimen enfrenta presión interna y externa.

Al respecto, la disidente cubana Rosa María Payá, fundadora de ‘Cuba Decide’ e integrante de la CIDH, habló en el programa Club de Prensa de NTN24.

“Esto no es nada nuevo, el pueblo cubano lleva protestando años, los cubanos estamos convencidos de que para poner fin a esta situación (colapso energético) es que precisamente salga el régimen”, dijo la entrevistada.

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“Cuba es una nación fallida, el régimen quiere llegar a un acuerdo con Estados Unidos, creo que lo lograremos muy pronto”, acotó.

Este lunes, Cuba registró un apagón masivo en todo el país, informó la instancia estatal de electricidad a través de un comunicado oficial.

La interrupción eléctrica ocurrió por “una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional”, explicó la Unión Nacional Eléctrica de Cuba (UNE) en la red social X. “Ya se están aplicando los protocolos para restablecer el servicio”, añadió la entidad.

Los cortes de energía se han vuelto más frecuentes en la isla, cuya economía permanece prácticamente detenida.

A comienzos de marzo, la isla ya había experimentado otro apagón que afectó a dos tercios del territorio, incluida La Habana.

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El viernes anterior, el gobierno de Cuba reconoció que inició diálogos con Estados Unidos con la intención de aliviar la crisis.

Por su parte, el presidente Trump ha reiterado en semanas recientes que el régimen cubano está cerca de colapsar y que muestra disposición para alcanzar un acuerdo con Washington en un plazo cercano.