La ONU detalla que el régimen de Irán ejecutó a 21 personas y detuvo a más de 4.000 desde el inicio de ataques de EE. UU. e Israel

De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU), un total de 21 personas han sido ejecutadas en Irán por el régimen de los ayatolás por motivos políticos o de seguridad nacional.

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Asimismo, la instancia internacional detalla que más de 4.000 han sido detenidos, todo esto desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, el 28 de febrero del año en curso.

"Al menos nueve personas han sido ejecutadas en relación con las manifestaciones de enero de 2026, diez por presunta pertenencia a grupos de oposición y dos por espionaje", anunció la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

"Muchos detenidos han sido víctimas de desapariciones forzadas, tortura u otras formas de trato cruel, inhumano y degradante, en particular confesiones obtenidas bajo fuerza, a veces televisadas, y simulacros de ejecución", complementó el organismo de la ONU.

El alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, citado en el comunicado, expresó: "Me consterna constatar que, además de las graves consecuencias del conflicto, las autoridades siguen violando los derechos del pueblo iraní de manera brutal y despiadada".

A su vez, reiteró: "Hago un llamado a las autoridades para que suspendan todas las ejecuciones, establezcan una moratoria sobre la pena capital, garanticen plenamente el respeto de los derechos de la defensa y el derecho a un juicio justo, y liberen de inmediato a las personas detenidas arbitrariamente".

Según diferentes ONG, entre ellas Amnistía Internacional, Irán, bajo la dictadura, es el país que más recurre a la pena máxima después de China.

Puntualmente, no existe una cifra oficial única y definitiva sobre el número total de personas muertas por el régimen iraní desde la Revolución de 1979, debido al hermetismo del gobierno y la falta de registros independientes.

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No obstante, organizaciones internacionales y grupos de derechos humanos han documentado decenas de miles de muertes a través de distintas etapas de represión y conflictos.