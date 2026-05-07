FIFA pone fin a su acuerdo con Panini de más de medio siglo para los álbumes y contrata nueva empresa a pocos días del Mundial

A pocos días del inicio del Mundial 2026, el próximo 11 de junio, se conoció que FIFA puso fin a su acuerdo con Panini para los álbumes, el cual se había mantenido durante varias décadas.

Desde 1970, el máximo ente del fútbol mundial mantenía un acuerdo con la empresa italiana para la producción de los álbumes junto a otras marcas aliadas, no obstante, ese acuerdo ha llegado a su fin.

FIFA llegó a un acuerdo con Fanatics y la empresa de Estados Unidos, Topps, para la producción de todo tipo de juegos con figuras y pegatinas, según anunció una de las empresas en un comunicado.

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“FIFA, Fanatics y Topps han firmado un acuerdo exclusivo a largo plazo para coleccionables que abarca tarjetas de intercambio, pegatinas y juegos de cartas de intercambio”, indicó Topps en redes sociales.

La compañía anunció que el acuerdo arrancará en 2031, un año después del Mundial de 2030 que se realizará en Arabia Saudita.

“La asociación comienza oficialmente en 2031 e incluirá tanto coleccionables físicos como digitales... ¡y SÍ, habrá tarjetas de Debut del Mundial con parches! No podemos esperar a mostrarte qué más tenemos preparado”, agregó.

De esa manera, los coleccionistas que se acostumbraron a los álbumes de Panini ya no tendrán la misma marca para sus colecciones.

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La decisión ha generado críticas entre los aficionados dado que los álbumes que han llenado y coleccionado son todos de la marca italiana.

“Nos estás quitando los álbumes de calcomanías, nadie te perdonará jamás”; “Queremos a Panini”; “Suena como si las cartas antiguas de Panini fueran los verdaderos coleccionables”; “Lo siento, aficionados al fútbol, sus cartas ahora no valdrán nada”, fueron algunos comentarios en redes sociales