Marco Rubio recibirá a María Corina Machado este miércoles tras su comparecencia ante el Senado donde expondrá los planes para Venezuela

El secretario de Estado Marco Rubio se reunirá con la líder opositora y Premio Nobel de Paz María Corina Machado este miércoles en el Departamento de Estado.

Lo hará después de su comparecencia al Senado donde expondrá los planes de Estados Unidos en Venezuela y en donde pronunciará un discurso en el que lanza una contundente advertencia a Delcy Rodríguez, según un extracto de sus palabras que la agencia AFP publicó este martes.

De acuerdo con el reporte, en el discurso Rubio afirma que Delcy Rodríguez "conoce muy bien el destino de Maduro".

Asimismo, el texto destaca: "Creemos que su propio interés se alinea con el avance de nuestros objetivos clave... No se equivoquen, como ha afirmado el presidente, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación si otros métodos fallan".

En el contexto de la presión de la Casa Blanca sobre Miraflores tras la captura del tirano Nicolás Maduro, el Gobierno de Estados Unidos ha lanzado advertencias directas a Delcy Rodríguez, si no cumple con las peticiones de Washington.

En contraparte, la propia Rodríguez dijo ante sus colaboradores: “Ya basta de las órdenes de Washington".

VEA TAMBIÉN Estados Unidos planea tener una presencia permanente de la CIA en Venezuela, según CNN o

El 3 de enero de 2026, recordemos, el gobierno de Estados Unidos lanzó la "Operación Determinación Absoluta".

Dicha incursión militar incluyó bombardeos en Caracas y otras zonas estratégicas, resultando en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Ambos fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico.