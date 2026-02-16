El regreso de Neymar a las canchas por poco se ve empañado por una brutal patada de un rival

Tras más de dos meses de inactividad, y luego de recuperarse de una lesión del menisco de la rodilla izquierda, Neymar regresó a las canchas en la etapa complementaria del juego en la victoria de su equipo Santos 6 goles a 0 sobre Vela Clube.

El regreso de Neymar a las canchas por poco se ve empañado por las duras entradas de los jugadores del conjunto rival, en jugadas que delataron preocupación ante una posible recaída en lesión del futbolista que sueña ser parte de los elegidos por Carlo Ancelotti para representar a Brasil en la Copa del Mundo.

El atacante que se caracteriza por su gambeta y desequilibrio se convirtió en el blanco de los jugadores del Velo, tanto así que, sobre los 77 minutos del encuentro, en la disputa de un balón, el defensor de Velo, Islan Rafael Ramos Fenandes, entró con fuerza hacia el astro brasileño, quien posteriormente cayó al césped donde demostraba dolor.

La jugada que terminó en amarilla para el zaguero, afortunadamente, no terminó en una lamentación, pues el atacante logró incorporarse al terreno de juego y aportarle a su equipo, que se quedó con la victoria.

Neymar, quien sumó más de 30 minutos en su regreso a las canchas, al final terminó siendo uno de los futbolistas más influyentes del partido entre Santos y Vela Club. De acuerdo con el portal web de datos y estadísticas deportivas, el astro brasileño tuvo rendimiento de 7.5 y 76% en la efectividad de sus pases, buenos números para un jugador que viene a un ritmo lento y que sueña con ser uno de los 26 elegidos por Carlo Ancelotti para representar a Brasil.

El exdelantero del Barcelona y PSG espera seguir sumando y recuperar ritmo con el equipo Santos; sabe que esto es fundamental para retornar a la absoluta, con la cual no ve acción desde octubre de 2023, año en el que sufrió una fuerte lesión de ligamento cruzado anterior, momento desde el cual ha recaído en diferentes lesiones.