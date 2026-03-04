NTN24
Miércoles, 04 de marzo de 2026
César Farías

“Hay un pequeño roce”: el venezolano César Farías habla de su expulsión en la Copa Libertadores

marzo 4, 2026
Por: Redacción NTN24
César Farías, entrenador venezolano / FOTO: EFE
El entrenador al servicio del Barcelona de Guayaquil vio la tarjeta roja en el partido contra Botafogo por una agresión a un jugador rival.

Barcelona de Guayquil (Ecuador) y el Botafogo de Brasil igualaron 1-1 este martes en el encuentro de ida de la tercera fase de la Copa Libertadores de 2026. Héctor Villalba abrió el marcador para los ecuatorianos al minuto 23 y Matheus Martins en el 66 emparejó el compromiso.

En medio del encuentro, los ‘Toreros’ perdieron a su entrenador, el venezolano César Farías, en el 76 cuando fue expulsado por empujar levemente a un jugador del Fogao. El árbitro del encuentro, el colombiano Wilmar Roldán, consideró que fue una agresión y le mostró la tarjeta roja.

Mucho se dijo por lo que mostraron las imágenes de televisión y para acallar los chismes, el propio Farías decidió hablar y contar su versión de los hechos de lo ocurrido en esa jugada. Primero se refirió a la supuesta discusión que tuvo con el juez central.

No tuve ningún rifirrafe con él, solamente le dije a Wilmar que como me hacía esto, que tenía más de 200 partidos internacionales y que nunca había sido expulsado, porque me hacía eso, me dice que no lo puedo tocar y le dije que no lo toque, que mirara el VAR, pero me sacó y entendí que no debía discutir más para que no me diera más fechas de suspensión”, señaló.

Posteriormente, explicó lo que pasó en el suceso que terminó con su expulsión: “Estoy a dos metros de la cancha, el jugador sale con una patada para botar el balón, doy un salto hacia atrás que me hace trastabillar y ahí como que nos rozamos, pero el informe dice agresión y si hay un pequeño roce y yo me tengo que proteger porque me pudo pisar”.

Barcelona y Botafogo volverán a medir fuerzas en el estadio Nilton Santos de Rio de Janeiro, el próximo martes, para definir el ganador del boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero los ecuatorianos no podrán contar con César Farías en la línea técnica.

Temas relacionados:

César Farías

Copa Libertadores

Fútbol

Expulsión

Deportes

