Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Este martes en horas de la noche se dio a conocer que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanza un aviso a la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, en el discurso que pronunciará este miércoles en el Senado estadounidense, del cual la agencia de noticias AFP publicó un extracto.

De acuerdo con el reporte, en el discurso Rubio afirma que Delcy Rodríguez "conoce muy bien el destino de Maduro".

Asimismo, el texto destaca: "Creemos que su propio interés se alinea con el avance de nuestros objetivos clave... No se equivoquen, como ha afirmado el presidente, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación si otros métodos fallan".

El próximo miércoles 28 de enero, Rubio comparecerá en el Senado para exponer las acciones de la administración Trump en Venezuela.

En el contexto de la presión de la Casa Blanca sobre Miraflores tras la captura del tirano Nicolás Maduro, el Gobierno de Estados Unidos ha lanzado advertencias directas a Delcy Rodríguez, si no cumple con las peticiones de Washington.

En contraparte, la propia Rodríguez dijo ante sus colaboradores: “Ya basta de las órdenes de Washington".

El 3 de enero de 2026, recordemos, el gobierno de Estados Unidos lanzó la "Operación Determinación Absoluta".

VEA TAMBIÉN Vladimir Padrino López aseguró que Estados Unidos convirtió a Venezuela en un "laboratorio para el uso de armas desconocidas" o

Dicha incursión militar incluyó bombardeos en Caracas y otras zonas estratégicas, resultando en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Ambos fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico.