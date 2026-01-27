NTN24
Martes, 27 de enero de 2026
Martes, 27 de enero de 2026
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

enero 27, 2026
Por: Redacción NTN24
.
.
La advertencia hace parte del discurso que el secretario de Estado pronunciará este miércoles en el Senado estadounidense, del cual la agencia de noticias AFP publicó un extracto.

Este martes en horas de la noche se dio a conocer que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanza un aviso a la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, en el discurso que pronunciará este miércoles en el Senado estadounidense, del cual la agencia de noticias AFP publicó un extracto.

o

De acuerdo con el reporte, en el discurso Rubio afirma que Delcy Rodríguez "conoce muy bien el destino de Maduro".

Asimismo, el texto destaca: "Creemos que su propio interés se alinea con el avance de nuestros objetivos clave... No se equivoquen, como ha afirmado el presidente, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación si otros métodos fallan".

o

El próximo miércoles 28 de enero, Rubio comparecerá en el Senado para exponer las acciones de la administración Trump en Venezuela.

En el contexto de la presión de la Casa Blanca sobre Miraflores tras la captura del tirano Nicolás Maduro, el Gobierno de Estados Unidos ha lanzado advertencias directas a Delcy Rodríguez, si no cumple con las peticiones de Washington.

En contraparte, la propia Rodríguez dijo ante sus colaboradores: “Ya basta de las órdenes de Washington".

El 3 de enero de 2026, recordemos, el gobierno de Estados Unidos lanzó la "Operación Determinación Absoluta".

o

Dicha incursión militar incluyó bombardeos en Caracas y otras zonas estratégicas, resultando en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Ambos fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico.

Temas relacionados:

Marco Rubio

Delcy Rodríguez

Departamento de Estado de Estados Unidos

Dictadura de Maduro

Régimen venezolano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Las están haciendo gota a gota, como a ellos les da la gana": conmovedor relato de una madre que sigue esperando la excarcelación de sus hijas detenidas arbitrariamente por el régimen

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Nadie sale igual de un encierro injusto": familiares de Biagio Pilieri compartieron detalles tras su excarcelación

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Estamos felices por las familias”: esposa de Freddy Superlano exige la liberación del exdiputado y anuncia la excarcelación de otros 22 presos políticos de El Rodeo 1

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Nasry Asfura jura como presidente de Honduras: expertos analizan su llegada y el impacto en relaciones del país con EE. UU., China y Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es un campo de concentración, no es una prisión donde se tengan derechos": Camilo Castro, ciudadano francés y exprisionero político en Venezuela, en entrevista para NTN24

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Estados Unidos está ejecutando un plan que es posible sin tropas en el terreno": expertos analizan eventual presencia de la CIA en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Delcy Rodríguez. (EFE)
Delcy Rodríguez

"Trump usa a Delcy Rodríguez como la administradora transitoria del colapso": Antonio De La Cruz

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"A Venezuela le irá mejor que nunca con nosotros, será muy rica": Trump anunció que habrá perforaciones en campos petroleros venezolanos muy pronto

Bandera venezolana cuelga en ventanas de complejo de viviendas de Caracas - Foto AFP
Régimen venezolano

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Foto de referencia
Nicolás Maduro

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Miguel Henrique Otero. (EFE)
Miguel Henrique Otero

"El régimen quedó intacto; la transición no ha empezado": Miguel Henrique Otero sobre situación de Venezuela tras captura de Maduro

Más de Actualidad

Ver más
Reunión de los colaboradores del régimen venezolano - Fotos: X
Granko Arteaga

Granko Arteaga, considerado el máximo torturador de la dictadura de Venezuela, reaparece en reunión con Diosdado Cabello tras la captura de Maduro

El senador estadounidense, Rick Scott; el secretario general de la OEA, Albert Ramdin; el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez; y la senadora argentina Patricia Bullrich | Foto: EFE
Excarcelaciones

Así reacciona el mundo a las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela: "Esto es posible gracias al liderazgo firme del presidente Trump"

Nasry Asfura, presidente electo de Honduras - Foto: EFE
Nasry Asfura

Estos son los retos que afrontará Nasry Asfura una vez asuma como presidente de Honduras

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Reunión de los colaboradores del régimen venezolano - Fotos: X
Granko Arteaga

Granko Arteaga, considerado el máximo torturador de la dictadura de Venezuela, reaparece en reunión con Diosdado Cabello tras la captura de Maduro

Nicolás Maduro detenido
Cae Maduro en Venezuela

Juez ordena expulsar al exfiscal Bruce Fein de la defensa de Nicolás Maduro en Nueva York

El senador estadounidense, Rick Scott; el secretario general de la OEA, Albert Ramdin; el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez; y la senadora argentina Patricia Bullrich | Foto: EFE
Excarcelaciones

Así reacciona el mundo a las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela: "Esto es posible gracias al liderazgo firme del presidente Trump"

Nasry Asfura, presidente electo de Honduras - Foto: EFE
Nasry Asfura

Estos son los retos que afrontará Nasry Asfura una vez asuma como presidente de Honduras

Tripulantes de la Estación Espacial Internacional - Foto AFP
Nasa

Misión de Space X regresa antes a la tierra luego de que uno de los astronautas enfermara

Delcy Rodríguez, en su juramentación como jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Delcy Rodríguez no tiene el control militar; quien tiene el control de todo ese aparataje es Diosdado Cabello": militar retirado de las FANB

Gustavo Petro - EFE
Gobierno de Colombia

"Un fracaso": Omar Bula sobre Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que convocó Petro en Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre