Comando Central de Estados Unidos revela impresionantes imágenes de ataques a aviones del régimen de Irán

El Comando Central de Estados Unidos, la división del Ejército del país norteamericano que lidera las operaciones en Oriente Medio contra el régimen de Irán, reveló imágenes de ataques a recientes objetivos.

Entre las imágenes compartidas por el Comando se encuentran unas de unos ataques a aviones estacionados pertenecientes al régimen iraní. Los videos publicados muestran el momento en que las aeronaves son impactadas y explotan en unos cuantos segundos.

“El régimen iraní pierde capacidad aérea día a día. Las fuerzas estadounidenses no solo se defienden de las amenazas iraníes, sino que las desmantelan metódicamente”, publicó en X el Comando junto a un video que compiló los ataques contra los aviones.

El Ejército de Estados Unidos además compartió otro video de ataques a camiones y otros blancos militares que identificó como parte de las operaciones contra el régimen de Irán.

“Estamos eliminando la capacidad de Irán de amenazar a las fuerzas estadounidenses y a sus socios regionales mediante letalidad y precisión”, mencionó el Comando Central.

El miércoles se vivió una intensa jornada de ataques en Medio Oriente por cuenta de bombardeos israelíes en el Líbano y ataques de represalia del régimen de Irán sobre países vecinos.

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a las operaciones militares contra el régimen iraní y aseguró que su ejército está cerca lograr el objetivo.

"Prácticamente no queda nada por atacar, en cuanto quiera que esto se detenga, se detendrá", mencionó el mandatario norteamericano ante periodistas en la Casa Blanca.

De momento, además, pese a los esfuerzos de varios países, la Guardia Revolucionaria de Irán boicotea el paso del estrecho de Ormuz tras los ataques de Estados Unidos e Israel al régimen de Irán.

El Estrecho de Ormuz, un pasaje de 33 km de ancho entre Irán y Omán, es el cuello de botella energético más importante del mundo, crucial para la economía global.

Por este punto transita aproximadamente el 20% del petróleo consumido mundialmente y el 35% del crudo transportado por mar.