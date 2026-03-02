Padre e hijo al frente de Brasil: Davide Ancelotti vuelve al conjunto 'verdeamarela' tras un breve periodo como entrenador de Botafogo

El duo padre e hijo vuelve a estar al frente de la selección de Brasil tras el retorno como asistente técnico del hijo del entrenador italiano Carlo Ancelotti, Davide.

Davide formará parte del banco 'verdeamarela' tras un breve y poco exitoso tiempo al frente del conjunto brasileño Botafogo, lo que marcó su primera experiencia como entrenador de un equipo.

Ancelotti, hijo del actual seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, había tomado las riendas del conjunto carioca en julio del 2025, luego de la destitución del portugués Renato Paiva, en un contexto de altas expectativas tras una temporada histórica del club.

Su llegada representó una apuesta por la renovación y por un perfil joven, pero con amplio recorrido en la élite del fútbol europeo como asistente técnico.

Durante su gestión, el Botafogo logró cerrar el campeonato brasileño en la sexta posición, resultado que le permitió asegurar un cupo a la Copa Libertadores del próximo año.

Más allá de que el equipo consiguió estabilizar su rendimiento en la liga local y mantenerse en la zona alta de la tabla, no logró replicar el nivel superlativo mostrado en 2024, cuando el club conquistó el Brasileirão y la Libertadores.

Tras dejar el cargo, ahora Davide volverá a trabajar con su padre, con quien colaboró en el pasado cuando dirigía el Real Madrid y él era su asistente técnico.

Ancelotti, de 36 años, hará parte del cuerpo técnico de Brasil en los partidos amistosos que enfrentará a finales de marzo contra Francia y Croacia el 26 y 31 de marzo.

Antes de acompañarle en la selección de Brasil, Davide Ancelotti fue asistente de su padre en el Real Madrid (2021-2025), después del Everton, el Nápoles y el Bayern Múnich.