Domingo, 01 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

Así confirmaron los medios estatales del régimen de Irán la muerte de Alí Jameneí

marzo 1, 2026
Por: Redacción NTN24
La medios estatales no precisaron en qué circunstancias murió la cabeza del régimen ni mencionó los ataques del sábado contra su residencia en Teherán.

Los medios estatales de Irán confirmaron la muerte de la cabeza del régimen, el ayatolá Alí Jameneí, durante los ataques ejecutados por Estados Unidos e Israel, aunque sin hacer referencia a los bombarderos contra su residencia.

La confirmación de su muerte se dio durante la madrugada del domingo, horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su asesinato, describiéndolo como "una de las personas más malvadas de la historia".

De acuerdo con la agencia AFP, un presentador de la televisión estatal iraní anunció entre lágrimas a las 05H00 locales (01H30 GMT) su fallecimiento. Además, no precisó en qué circunstancias murió ni mencionó los ataques del sábado contra su residencia en Teherán.

Sn embargo, la agencia estatal Fars News Agency ,citada por diferentes medios, precisó que murió “en su oficina en la casa del líder” mientras “cumplía con sus deberes” en el momento del ataque a primera hora del sábado.

De 86 años, el clérigo había sido el líder supremo del sanguinario régimen de Irán desde 1989.

Columnas de humo negro se elevaron sobre Teherán, incluso en el distrito de Pasteur, donde estaba su residencia que fue alcanzada, según imágenes satelitales. La fotografías desde el espacio mostraron una columna de humo negro y grandes daños en el complejo.

Según informó el diario The New York Times, la imagen fue tomada por Airbus el sábado por la mañana y mostraba edificios derrumbados en el complejo, que además de servir como residencia de Jameneí, era sede principal para recibir a altos funcionarios.

Ante su muerte, el régimen declaró 40 días de duelo nacional y 7 días de "cierre público", al tiempo que la Guardia Revolucionaria se comprometió a lanzar la operación "más feroz" de la historia contra Israel y las bases de Estados Unidos, ubicadas en países del Golfo.

