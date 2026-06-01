Reconocida cadena hotelera anunció que dejará de operar en Cuba "con efecto inmediato"

Este lunes, por medio de un comunicado la famosa cadena hotelera canadiense Blue Diamond anunció que dejará de operar en Cuba "con efecto inmediato". La compañia afirmó en su escrito, la decisión se dio debido a las limitaciones continuas operativas como también del mercado.

En el texto difundido por Duval Communications, una firma con sede en Montreal, la cadena hotelera aseguró: "Debido a las continuas limitaciones operativas y a las condiciones del mercado, Blue Diamond Resorts Cuba cesa sus operaciones".

Esta noticia se da cuando la isla atraviesa una creciente presión por parte del gobierno de Estados Unidos encabezado por Donald Trump. El pasado 1 de mayo, el líder republicano firmó un decreto con un nuevo paquete de sanciones que amenaza en particular las actividades de empresas extranjeras que colaboran con el régimen cubano.

En su comunicado, Blue Diamond, que dice haber reducido sus operaciones desde febrero, no vinculó oficialmente esta decisión a las medidas adoptadas por el gobierno norteamericano.

El grupo gestionaba 62 establecimientos, todos en asociación con el gobierno, bajo 10 marcas diferentes, pero no posee instalaciones propias en Cuba.

Sin embargo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirma que el conglomerado, que gestiona hoteles, supermercados, empresas de comunicación y de distribución, no está concebido para generar ingresos para el pueblo cubano sino para beneficio de "una élite corrupta".

El turismo es la segunda fuente de divisas del país y Canadá es el principal proveedor de viajeros a la isla. Numerosas aerolíneas han suspendido sus vuelos a Cuba debido a la escasez de combustible. Es el caso, en particular, de las canadienses Air Canada, Air Transat y WestJet.