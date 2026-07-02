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María Corina Machado

Polémica por pronunciamiento del Departamento de Estado de EE. UU. sobre intención de María Corina Machado de regresar a Venezuela: “Están prevaleciendo los intereses económicos”, dice analista

julio 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
En entrevista con NTN24, el analista político Alejandro Hernández aseguró que “Estados Unidos está protegiendo sus intereses políticos” en el país latinoamericano.

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un polémico pronunciamiento sobre la intención de la líder de la democracia María Corina Machado de regresar a Venezuela en momentos en los que el país está devastado por los terremotos.

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Un portavoz del Departamento de Estado afirmó a NTN24: "La Administración Trump está únicamente centrada en continuar avanzando en nuestros esfuerzos en respuesta a los devastadores terremotos en Venezuela. Nuestra respuesta ha sido rápida y eficaz".

Además, dijo que "añadir cuestiones políticas delicadas a la situación en este momento es contraproducente para nuestros esfuerzos de respuesta tras esta tragedia".

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La declaración surgió luego de que Machado denunció desde Panamá que el régimen chavista que dirige Delcy Rodríguez mantiene un bloqueo del espacio aéreo para impedirle su regreso al territorio para acompañar a los venezolanos en este duro momento.

En entrevista con NTN24, el analista político Alejandro Hernández aseguró que “Estados Unidos está protegiendo sus intereses políticos en Venezuela”.

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“Washington está, institucionalmente, haciendo valer su peso y su poder para que ese regreso no se dé (...) Si ella lo hace, es un desafío abierto. Ya no le quedan demasiadas opciones lamentablemente a María Corina Machado”, añadió el analista, subrayando que el retorno a su país no será fácil.

Además, dijo que hay un claro tutelaje al régimen de Venezuela y a la oposición: “Desde el 3 de enero se hace lo que la Administración quiere (...) Y la Administración Trump no quiere María Corina Machado esté dentro del país (...) Y si eso atenta contra sus intereses económicos, va a presionar al que sea para que no pueda volver”.

“Están prevaleciendo los intereses económicos”, argumenta el analista.

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