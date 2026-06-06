James Rodríguez le envía un mensaje a Antonella Petro y le hace una promesa tras la polémica que se armó en la despedida de la Selección

El futbolista colombiano James Rodríguez le envió un mensaje a la hija del presidente de Gustavo Petro, Antonella, tras la polémica desatada tras supuestamente haberla ignorado en la entrega del pabellón nacional.

El capitán de la 'Tricolor' le envió un mensaje luego de que la hija del mandatario publicara un video reafirmando su apoyo al futbolista y al plantel de la selección.

En el mensaje publicado por Antonella, el mediocampista le asegura que esa foto que ella le pidió en la entrega del pabellón nacional será un hecho.

"¡Antonella, esa foto va! Adicional, cuenta con mi camiseta, dime, ¿dónde te la hago llegar? Gracias por tu aliento para mí y para mis compañeros. Todo tiene su momento y ahora es el momento de estar unidos por nuestra selección en el Mundial. Nos vemos pronto", dijo el futbolista.

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James Rodríguez finalizó su mensaje diciendo: "posdata, la próxima me hablas más fuerte, un abrazo".

El mensaje del capitán del conjunto cafetero llega luego de que se hiciera viral un video en redes en donde "se ve" el momento cuando no la saluda y la ignora cuando ella le pide una foto durante la entrega del pabellón nacional que organizó el gobierno de Gustavo Petro.

A raíz de ese video, muchos internautas se han ido en lanza en ristre contra la selección y en especial con el exjugador del Real Madrid a quien tildaron de "arrogante" y "pretencioso", por ignorar a la hija del mandatario.

Ante la situación la Federación Colombiana de Fútbol intervino y emitió un comunicado en el que rechazó las amenazas e insultos contra los jugadores diciendo que "rechaza cualquier manifestación de agresión, asedio o descalificación dirigida contra los jugadores, sus familias o miembros de la delegación nacional".

El entrenador de la selección, Néstor Lorenzo también habló del tema y comentó que "Sabemos que ha habido malas interpretaciones, videos cortados, cosas que se están hablando; pero la verdad es que nosotros bregamos por la unión, por la entrega, por hacer las cosas de corazón y con amor, y el grupo está comprometido 100% con la camiseta y la bandera de Colombia para todos, para los 50 millones".

Luego del supuesto desplante, la hija del mandatario publicó un video en el que reiteró su admiración hacia James y apoyo a la selección Colombia en el Mundial, así como también hizo un llamado para que los internautas vean al equipo como un motivo de unión nacional.