¿El populismo ha degradado la política en América Latina?
En Razón de Estado tocamos un tema que buena parte de la población electoral en América Latina se hace: ¿El populismo ha degradado la política?
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Tal interrogante es respondida en NTN24 por Juan Claudio Lechín, economista y escritor boliviano.
"La izquierda piensa que los ricos son el problema, pero es el socialismo el que genera una pobreza inmensa", dijo el entrevistado.
Asimismo, sostuvo en el canal de las Américas: "En Latinoamérica los parlamentos son precarios; aparte, la izquierda radical nunca ha cesado su hostigamiento".
En materia política, el populismo es una estrategia y un estilo de liderazgo que divide a la sociedad en dos grupos enfrentados: el "pueblo puro y olvidado" frente a una "élite corrupta".
Comúnmente, los líderes populistas prometen devolver el poder a los ciudadanos mediante soluciones simples a problemas complejos.