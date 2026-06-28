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Domingo, 28 de junio de 2026
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Régimen

¿El populismo ha degradado la política en América Latina?

junio 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Razón de Estado
Tal interrogante es respondida en NTN24 por Juan Claudio Lechín, economista y escritor boliviano.

En Razón de Estado tocamos un tema que buena parte de la población electoral en América Latina se hace: ¿El populismo ha degradado la política?

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Tal interrogante es respondida en NTN24 por Juan Claudio Lechín, economista y escritor boliviano.

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"La izquierda piensa que los ricos son el problema, pero es el socialismo el que genera una pobreza inmensa", dijo el entrevistado.

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Asimismo, sostuvo en el canal de las Américas: "En Latinoamérica los parlamentos son precarios; aparte, la izquierda radical nunca ha cesado su hostigamiento".

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En materia política, el populismo es una estrategia y un estilo de liderazgo que divide a la sociedad en dos grupos enfrentados: el "pueblo puro y olvidado" frente a una "élite corrupta".

Comúnmente, los líderes populistas prometen devolver el poder a los ciudadanos mediante soluciones simples a problemas complejos.

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