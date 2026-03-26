México abre la puerta a militares de EE. UU. para reforzar seguridad rumbo al Mundial 2026

El Senado de México aprobó esta semana el ingreso de 35 militares de Estados Unidos para que entrenen al personal de la Marina encargado de la seguridad del Mundial de fútbol de Norteamérica, que arranca el 11 de junio.

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La cámara alta, responsable de autorizar el ingreso de tropas militares extranjeras a territorio mexicano, aprobó la misión con los votos de 110 de los 128 senadores. Cinco se abstuvieron y uno votó en contra.

En ese sentido, la delegación ingresará al país con armamento en un avión Hércules C-130 de la fuerza aérea de Estados Unidos, detalló el Senado en un comunicado. Adicionalmente, la capacitación incluirá énfasis en áreas como:

Reacción ante crisis

Coordinación interinstitucional

Protocolos de seguridad en eventos masivos

El "Adiestramiento en Preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Ejercicio VITAL ARCHER" se llevará a cabo del 3 de abril al 1 de mayo próximos, agregó la institución.

El entrenamiento estará dirigido a miembros de las unidades de Operaciones Especiales y de Protección Aeroportuaria, la Agencia Federal de Aviación Civil y de la Fuerza de Tarea Copa Mundial de Fútbol 2026 (FTCMF 2026), precisó.

Según el Senado, la misión "tiene como objetivo fortalecer las preparaciones para la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA y, realizar ensayos para preparar a la FTCMF 2026, para reaccionar ante cualquier contingencia".

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La estancia del personal de Estados Unidos será de alrededor 26 días, periodo durante el cual impartirán formación técnica y operativa. No obstante, al concluir esta fase, las Fuerzas Armadas de México continuarán con esquemas de cooperación.

Finalmente, el anuncio se da en el contexto donde el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha incrementado la cooperación en seguridad con Washington, bajo la fuerte presión de Donald Trump para combatir el narcotráfico.