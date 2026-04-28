Antártida en crisis: dos de sus especies más emblemáticas enfrentan la extinción

El deterioro del ecosistema en la Antártida encendió las alarmas tras una reciente reevaluación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que evidencia un aumento del riesgo de extinción para varias especies clave, entre ellas el pingüino emperador y el lobo marino antártico.

Valeria Falabella, de Wildlife Conservation Society Argentina, advierte que los resultados son “muy alarmantes” y reflejan el impacto directo del cambio climático, especialmente por la reducción y fragilidad del hielo marino.

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Este fenómeno afecta la reproducción de especies como el pingüino emperador, ya que la formación tardía del hielo y su ruptura anticipada disminuyen el éxito reproductivo y han provocado la desaparición o reducción de colonias.

El problema se agrava por el impacto sobre el krill antártico, base de la cadena alimentaria, “La reducción del krill genera una reacción en cadena que impacta a múltiples especies”, afirmó.

A esto se suman eventos extremos como el brote de gripe aviar en 2023, que causó la muerte de hasta el 97% de las crías de elefante marino del sur en algunas colonias. “Caminar por playas repletas de cadáveres fue una tragedia difícil de describir”, relató Falabella.

Las proyecciones indican que las poblaciones seguirán disminuyendo y que su recuperación podría tardar décadas, además, que es una señal de deterioro del ecosistema antártico.

Aunque existen compromisos internacionales para reducir emisiones, los especialistas advierten que la respuesta global es insuficiente y que, incluso si se detuvieran hoy, los efectos del calentamiento persistirían por años.