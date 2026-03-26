Los cambios drásticos en el reglamento que tendría el Mundial de 2026: más intervención del VAR y sanciones por pérdida deliberada de tiempo

El Mundial de 2026 apunta a ser histórico por varios aspectos. Además de ser la primera cita orbital en contar con 48 selecciones, se espera que se apliquen cambios drásticos en el reglamento con nuevas sanciones y más intervención de la asistencia del video arbitraje, mejor conocido como VAR.

Así como en Rusia 2018, cuando se implementó por primera vez el VAR, el Mundial de Norteamérica de 2026 le dará aún más intervención a la tecnología.

En las últimas horas se ha conoció que la FIFA estaría planeando nuevas reglas para evitar la pérdida deliberada de tiempo en ciertas situaciones de los partidos.

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¿Cuáles son las nuevas reglas que entrarían en vigor durante el Mundial 2026?

Según se ha podido conocer, uno de los aspectos estaría relacionado con las sustituciones. Los jugadores tendrán hasta 10 segundos para abandonar el campo de juego en una sustitución y, de no hacerlo, su sucesor no podrá entrar hasta que se complete un minuto.

A su vez, con el objetivo de que haya mayor tiempo de juego efectivo, la FIFA estaría estudiando la posibilidad de que las reanudaciones por saques de banda y de meta tengan como límite cinco segundos. En caso de incumplir con la regla, la sanción será el servicio para el equipo contrario.

La asistencia médica también tendrá cambios importantes. En caso de que un jugador requiera atención, tendrá que abandonar el campo de juego por un minuto y no podrá ingresar de manera inmediata.

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El VAR también tendrá nuevas intervenciones. Las tarjetas amarillas ahora serán revisadas por el VAR, teniendo en cuenta que hasta el momento se chequeaban únicamente las tarjetas rojas.

Asimismo, el video arbitraje entrará a revisar los tiros de esquina que no sean concedidos o aquellos sancionados por error.

El Mundial de 2026 arrancará el próximo 11 de junio con el juego entre México y Sudáfrica en Ciudad de México.