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Selección Argentina

Jugador de la Selección Argentina Sub-17 rompió el silencio tras declaraciones después de perder el Sudamericano: "Me disculpo con el pueblo de Colombia"

abril 24, 2026
Por: Luis Cifuentes
Selección argentina ante Colombia en el Sudamericano Sub-17- Foto: EFE
Selección argentina ante Colombia en el Sudamericano Sub-17- Foto: EFE
El juvenil Julio Coria lanzó fuertes palabras en contra de la Selección Colombia después de la final del campeonato de la categoría.

El jugador de la Selección Argentina Sub-17, Julio Coria, quien fue protagonista el pasado domingo tras brindar unas polémicas declaraciones en contra de la selección colombiana luego de la final del torneo Sudamericano, ofreció disculpas en un mensaje publicado en redes sociales.

A través de las redes sociales de la Selección Argentina, se divulgó un video con el pedido de disculpas del juvenil, quien fue blanco de críticas tras sus palabras.

“Soy Julio Coria, jugador de la selección argentina sub-17. Quería pedir disculpas a los jugadores de Colombia, a los entrenadores, a la selección de Colombia, al pueblo de Colombia, a la Conmebol, a la hinchada que estuvo ahí”, dijo Coria.

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“No fue mi intención poder decir esas palabras, pero estuve muy enojado por el tema del fútbol. Ellos Nos ganaron muy bien, fue un buen equipo y solamente eso. Pedirles disculpas de corazón”, agregó.

Cabe recordar que luego de caer goleado por 4 a 0 ante su similar de Colombia, el jugador argentino aseguró en la transmisión de Conmebol: "Yo sé que los vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper el ort* como lo hacemos siempre”.

Sus palabras causaron tal polémica que incluso su entrenador, Diego Placente, rechazó sus palabras.

En entrevista con DSports Radio, Placente, rechazó las declaraciones de su jugador tras la goleada propinada por la selección colombiana y dio a conocer que pedirá disculpas próximamente.

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“Coria dijo lo que dijo y está mal, por eso va a pedir disculpas. Quizá en un momento en caliente y tras perder una final uno dice cosas de las cuales se arrepiente, él tendrá que ir corrigiendo eso para el día de mañana”, dijo el entrenador argentino.

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