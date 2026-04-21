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Martes, 21 de abril de 2026
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Buque

Estados Unidos interceptó un buque sin nacionalidad en el Indo-Pacífico: "Las aguas internacionales no son un refugio para buques sancionados"

abril 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Operaciones de EE. UU. en aguas internacionales - Foto: Departamento de Guerra
Operaciones de EE. UU. en aguas internacionales - Foto: Departamento de Guerra
Se trató del M/T Tifani, un buque actualmente con sanciones que fue abordado en el área de responsabilidad del INDOPACOM.

El Departamento de Guerra de Estados Unidos informó que, durante la noche, ejecutó una operación de “interdicción marítima y abordaje” contra un buque sin nacionalidad sancionado en el área de responsabilidad del Comando para el Indo-Pacífico (INDOPACOM).

De acuerdo con informes de la dependencia, se trató del M/T Tifani, un buque actualmente con sanciones, al que Estados Unidos le aplicó “un derecho de visita”, y que terminó “sin incidentes”.

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“Como hemos dejado claro, perseguiremos esfuerzos globales de aplicación marítima para interrumpir redes ilícitas e interdictar buques sancionados que proporcionen apoyo material a Irán, dondequiera que operen”, detalló el Departamento de Guerra en un mensaje en X.

Y sentenció: “Las aguas internacionales no son un refugio para buques sancionados. El Departamento de Guerra continuará negando a los actores ilícitos y sus buques la libertad de maniobra en el dominio marítimo”.

El mensaje estuvo acompañado de un video en el que se ve parte de la operación desarrollada por Estados Unidos. La grabación muestra un helicóptero sobrevolando el buque, así como un grupo de militares descendiendo hacia la cubierta.

¿Qué es el INDOPACOM?

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El INDOPACOM es el más antiguo y grande de los seis comandos unificados de Estados Unidos, según datos proporcionados en el sitio web del mando militar, y abarca áreas originalmente asignadas a otros dos comandantes unificados.

El Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos opera entre los océanos Índico y Pacífico, utilizando e integrando las fuerzas del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos dentro del área de responsabilidad.

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