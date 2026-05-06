Irán estudia propuesta de Estados Unidos para un acuerdo de paz mientras Trump advierte de nuevos ataques

La propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra está "en estudio", dijo este miércoles un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, citado por medios locales.

"El plan y la propuesta de Estados Unidos siguen en estudio", afirmó Esmail Baqai a la agencia de noticias ISNA. Añadió que Teherán transmitirá sus puntos de vista a Pakistán, mediador en la crisis, una vez que haya fijado "su posición".

Washington confía en poder alcanzar pronto un acuerdo con Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin al conflicto, indicó este miércoles el medio Axios, que citó a dos funcionarios del gobierno de Estados Unidos.

Según Axios, ambos bandos están cerca de acordar un "memorando de entendimiento de una página para poner fin a la guerra" y empezar un periodo de 30 días de conversaciones que podrían tener lugar en Ginebra o en la capital de Pakistán, Islamabad.

El canciller iraní, Abás Araqchi, se reunió este miércoles con su par chino, Wang Yi, en Pekín.

VEA TAMBIÉN Donald Trump amenazó con bombardear de nuevo el régimen de Irán si no se llega a un acuerdo o

Entretanto, el presidente Donald Trump amenazó este miércoles a Irán con nuevos bombardeos y aumentó la presión para alcanzar un acuerdo para terminar la guerra, pese a que anunció más temprano que interrumpirá un plan para escoltar barcos en el estrecho de Ormuz.

Trump señaló el martes en su red social Truth Social que la posibilidad de sellar "un acuerdo completo y definitivo con los líderes iraníes" pondrá en pausa por un corto periodo de tiempo la operación, denominada "Proyecto Libertad", que llevaba vigente desde el lunes.

No obstante, Trump precisó que el bloqueo de los puertos iraníes, instaurado el 13 de abril, se mantenía, y que esta pausa se había decidido tras "la solicitud de Pakistán y otros países".

Sin embargo, horas después abandonó el tono conciliador y advirtió en redes sociales que, si no se alcanza un acuerdo, "los bombardeos van a volver a comenzar y tendrán, tristemente, un nivel y una intensidad superiores a las de antes".