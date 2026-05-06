NTN24
Miércoles, 06 de mayo de 2026
Miércoles, 06 de mayo de 2026
Estados Unidos

Irán estudia propuesta de Estados Unidos para un acuerdo de paz mientras Trump advierte de nuevos ataques

mayo 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Bandera de Irán (Canva) - Donald Trump (AFP)
Bandera de Irán (Canva) - Donald Trump (AFP)
El presidente Donald Trump dijo que quiere que la guerra "termine", pero amenazó con ataques más intensivos si Teherán no acepta las condiciones.

La propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra está "en estudio", dijo este miércoles un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, citado por medios locales.

"El plan y la propuesta de Estados Unidos siguen en estudio", afirmó Esmail Baqai a la agencia de noticias ISNA. Añadió que Teherán transmitirá sus puntos de vista a Pakistán, mediador en la crisis, una vez que haya fijado "su posición".

Washington confía en poder alcanzar pronto un acuerdo con Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin al conflicto, indicó este miércoles el medio Axios, que citó a dos funcionarios del gobierno de Estados Unidos.

Según Axios, ambos bandos están cerca de acordar un "memorando de entendimiento de una página para poner fin a la guerra" y empezar un periodo de 30 días de conversaciones que podrían tener lugar en Ginebra o en la capital de Pakistán, Islamabad.

El canciller iraní, Abás Araqchi, se reunió este miércoles con su par chino, Wang Yi, en Pekín.

o

Entretanto, el presidente Donald Trump amenazó este miércoles a Irán con nuevos bombardeos y aumentó la presión para alcanzar un acuerdo para terminar la guerra, pese a que anunció más temprano que interrumpirá un plan para escoltar barcos en el estrecho de Ormuz.

Trump señaló el martes en su red social Truth Social que la posibilidad de sellar "un acuerdo completo y definitivo con los líderes iraníes" pondrá en pausa por un corto periodo de tiempo la operación, denominada "Proyecto Libertad", que llevaba vigente desde el lunes.

No obstante, Trump precisó que el bloqueo de los puertos iraníes, instaurado el 13 de abril, se mantenía, y que esta pausa se había decidido tras "la solicitud de Pakistán y otros países".

Sin embargo, horas después abandonó el tono conciliador y advirtió en redes sociales que, si no se alcanza un acuerdo, "los bombardeos van a volver a comenzar y tendrán, tristemente, un nivel y una intensidad superiores a las de antes".

Temas relacionados:

Estados Unidos

Irán

Ataques

Acuerdo

Acuerdo de paz

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Él me dice todos los días 'sáquenme de aquí'": madre de niño cubano Jonathan Muir suplica que su hijo sea liberado por el régimen de Díaz-Canel

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Experto sobre las diferencias entre Trump y el papa León XIV: "Hay un desacuerdo político casi total en las agendas"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“La captura de Maduro fue sensacional, pero aún estamos esperando la estrategia para una transición democrática”: advierte exembajador James Story

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Secretario Rubio asegura que política de Estados Unidos sobre si considera a Diosdado Cabello un narcoterrorista "no ha cambiado"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El liderazgo de María Corina Machado no se agota, no es algo fugaz”: Antonio Ledezma sobre los retos de Venezuela para lograr el regreso de la democracia

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Todos tenemos un rol para construir la resiliencia”: estudiantes combaten la erosión costera en Nueva York

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio - Foto AFP/ Diosdado Cabello - Foto EFE
Marco Rubio

Secretario Rubio asegura que política de Estados Unidos sobre si considera a Diosdado Cabello un narcoterrorista "no ha cambiado"

Christopher Landau, subsecretario de Estado de EE. UU. - Foto: EFE
Transición democrática

"Es un momento sumamente delicado, hay que tener un poco de paciencia": subsecretario de Estado a NTN24 sobre incertidumbre por futuro de la transición democrática en Venezuela

Foto: AFP
Régimen cubano

EE. UU. revela impresionante video de aviones de guerra en el USS Abraham Lincoln, que sería enviado a Cuba

Presos políticos en Venezuela - Archivo
Regimen chavista

"Le pusieron una capucha y se lo llevaron": grave denuncia de madre de joven arrestado arbitrariamente por el régimen de Venezuela por segunda vez

Crisis hospitalaria en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Crisis en Venezuela

"Es un engaño lo que está pasando": presidente de la Federación Médica Venezolana sobre el paradero desconocido de 71 toneladas de medicamentos enviados por EE. UU.

Más de Actualidad

Ver más
Una persona manipula una computadora y un celular - Foto de referencia - Pexels
Departamento de Estado de Estados Unidos

Estados Unidos lanza medidas y recompensas contra red de estafas en línea

Buque de guerra de EE. UU. en el océano Índico - Foto X: @CENTCOM
Estados Unidos e Irán

Comando Central de EE. UU. anuncia que bloqueará desde el lunes "los buques de todas las naciones" que entren o salgan de los puertos iraníes

Protestas en Caracas (AFP)
Régimen venezolano

Régimen venezolano libera a los cinco jóvenes detenidos en protestas por mejoras salariales

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La utopía de la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Donald Trump

Aplastante derrota a China: Perú apuesta por F-16 estadounidenses y no por JF-17 de Beijing

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Artemis II - Fotos NASA
Artemis II

Esto es lo que han descubierto los astronautas de Artemis II en la enigmática cara oculta de la Luna

Una persona manipula una computadora y un celular - Foto de referencia - Pexels
Departamento de Estado de Estados Unidos

Estados Unidos lanza medidas y recompensas contra red de estafas en línea

Buque de guerra de EE. UU. en el océano Índico - Foto X: @CENTCOM
Estados Unidos e Irán

Comando Central de EE. UU. anuncia que bloqueará desde el lunes "los buques de todas las naciones" que entren o salgan de los puertos iraníes

Protestas en Caracas (AFP)
Régimen venezolano

Régimen venezolano libera a los cinco jóvenes detenidos en protestas por mejoras salariales

Jhon Arias: Foto: EFE
Inglaterra

Equipo del que ‘escapó’ el colombiano Jhon Arias quemó su último cartucho y quedó condenado al descenso tras caer goleado en Inglaterra

Luis Andrés Colmenares - Foto tomada de @lcolmenaresr
Colombia

Corte Suprema de Colombia absuelve a Laura Moreno y a Jessy Quintero por falta de pruebas en el caso Colmenares

Estrecho de Ormuz (AFP)
estrecho de Ormuz

Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur informó que uno de sus buques sufrió una "explosión" e "incendio" en el estrecho de Ormuz

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre