Alemania anuncia la salida del entrenador Nagelsmann y ya está en conversaciones para traer a un viejo conocido que está "dispuesto" a firmar

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) anunció el viernes, cuatro días después de la eliminación en dieciseisavos de final del Mundial contra Paraguay, estar en "conversaciones" con un viejo conocido para que asuma como seleccionador tras la salida de Julian Nagelsmann.

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El presidente de la DFB Bernd Neuendorf, cabe resaltar, había prometido el martes un análisis de las circunstancias tras la eliminación por la vía de los penaltis contra el equipo paraguayo, que se ha dado más rápido de lo esperado.

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El jueves hubo una reunión de tres horas en la sede de la DFB y los dirigentes ofrecieron a Nagelsmann una indemnización de salida de 7 millones de euros (8 millones de dólares aproximadamente) a cambio de su dimisión, según los medios alemanes.

El viernes, el entrenador de 38 años que llegó a la selección en 2023 tras su paso por el RB Leipzig y el Bayern de Múnich, aceptó la propuesta de la federación, que inmediatamente se puso en contacto con un nombre que ya era pedido desde varios sectores.

Para suceder a Nagelsmann "la dirección de la DFB va ahora a iniciar conversaciones con Jürgen Klopp. Este ya ha comunicado que estaba dispuesto, en principio, a asumir el cargo", explicó la federación en un comunicado.

A sus 59 años, el puesto de seleccionador de Alemania supondría para Klopp el mayor desafío de su larga carrera en los banquillos, plagada de éxitos deportivos que le han valido una imagen de ganador, reputado por sacar el máximo rendimiento de sus jugadores.

Luego de pasar por el Maguncia (2001-2008) y el Borussia Dortmund (2008-2015), donde ganó la Bundesliga en 2011 y 2012 y alcanzó la final de la UEFA Champions League en 2013, Klopp se dio rumbo a Inglaterra y pasó casi una década como entrenador del Liverpool.

En Anfield logró la UEFA Champions League en 2019 y un año después conquistó la Premier League, con lo que puso fin a una sequía de 30 años sin el campeonato para los 'Reds'.

Klopp anunció su salida del Liverpool en enero de 2024 y abandonó el puesto a final de esa temporada, tras nueve años en el club inglés.

Desde el 1 de enero de 2025 trabaja para el grupo multipropiedad Red Bull como director mundial de fútbol, asesorando en los diferentes clubes que posee el conglomerado austríaco de bebidas energéticas.

Según el medio alemán Sky, Klopp dispone de un acuerdo verbal para dejar sus funciones en Red Bull en caso de una propuesta de la DFB para el puesto de seleccionador.

Actualmente se encuentra en Estados Unidos ejerciendo como comentarista para Magenta TV, difusor del Mundial 2026 en Alemania.

En ese rol, se le pidió que comentarse la alineación presentada por Nagelsmann para el partido contra Curazao y respondió que él habría dispuesto un equipo diferente, y bromeó diciendo que el joven entrenador estaba al cargo "por ahora", una declaración por la que fue criticado en Alemania.

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En caso de aceptar el puesto, no tendrá tiempo que perder: su primera convocatoria debería llegar en septiembre para los cuatro partidos de Liga de Naciones contra Países Bajos, Grecia por partida doble y Serbia.