NTN24
Viernes, 29 de mayo de 2026
Viernes, 29 de mayo de 2026
Presos políticos

"No hay intención de trasladarlos a un hospital, los ignoran": directora de la ONG Justicia y Proceso sobre presos políticos con enfermedades crónicas en Venezuela

mayo 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Familiares de presos políticos venezolanos piden la liberdad de sus allegados - Foto de referencia: EFE
Familiares de presos políticos venezolanos piden la liberdad de sus allegados - Foto de referencia: EFE
Según reportes, más de 50 presos políticos en Venezuela sufren enfermedades crónicas.

La organización no gubernamental Justicia y Proceso ha denunciado la graves situación que enfrentan decenas de presos políticos con problemas de salud que se encuentras recluidos en las mazmorras del régimen venezolano.

o

La deficiencia del servicio nacional de medicina y ciencias forenses ha provocado que al menos 51 prisioneros políticos con enfermedades crónicas, incluidos distintos tipos de cáncer, entre otras patologías severas, no sean atendidos.

o

Theresly Malavé, abogada penalista y directora de la ONG Justicia y Proceso, se refirió a dicho tema en el programa La Tarde de NTN24.

"Definitivamente los ignoran (a los presos políticos enfermos). No hay intención de que vayan a mejorar, de trasladarlos a un hospital", manifestó Malavé.

o

Por otra parte, aseguró: "las torturas que le hicieron a los presos del caso Gedeón son incontables".

Pese al reciente anuncio del régimen de realizar 300 excarcelaciones, todavía hay cientos de presos políticos en Venezuela.

Las cifras varían según las "fuentes oficiales" y el registro real de organizaciones no gubernamentales.

Temas relacionados:

Presos políticos

Enfermedad

centros de tortura

Dictadura en Venezuela

Régimen

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Le cuento que prácticamente nos están obligando a dar el voto por ese señor Cepeda": denuncian intimidación para votar en Caquetá

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No hay intención de trasladarlos a un hospital, los ignoran": directora de la ONG Justicia y Proceso sobre presos políticos con enfermedades crónicas en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Espero que todas las organizaciones políticas respeten los resultados, hay que tener humildad en la victoria y grandeza en la derrota": Hernán Penagos, registrador de Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Militar cubano exiliado rompe el silencio: "Pienso que los soldados cubanos van a desobedecer"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Habla exagente especial del FBI que interrogó a Saddam Hussein: reveló temibles rasgos del dictador

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Irán: Lo que deja la "lluvia negra" de la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Raúl Castro, dictador cubano - Foto: EFE
Golpe al régimen de Cuba

"Es Raúl Castro dando la orden": Wilfrido Cancio, periodista que reveló el audio del dictador cuando manda el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate

ELN | Foto AFP
Guerrilla del ELN

NTN24 conoció desgarradora prueba de supervivencia de hombre que lleva secuestrado por el ELN más de un año en Colombia

Marco Rubio - AFP
Cuba

"El presidente Trump ofrece un nuevo camino entre EE. UU. y una nueva Cuba": contundente mensaje de Marco Rubio al pueblo cubano en medio de la presión al régimen

El dictador cubano Raúl Castro - Foto EFE
Raúl Castro

"Es un día glorioso para el pueblo de Cuba; por fin se hace justicia después de décadas": congresistas de Estados Unidos celebran acusación contra Raúl Castro

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano / Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Dictadura en Venezuela

¿Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez pueden desligarse como pretenden de acusaciones de Alex Saab en Estados Unidos?

Más de Actualidad

Ver más
Emprendimiento - Foto de referencia Canva
Empresas

Abren convocatoria para importante proyecto que premiará hasta con 20 mil dólares a emprendimientos latinoamericanos: así puede postularse

Miguel Díaz-Canel/Donald Trump - Fotos EFE
Miguel Díaz-Canel

Díaz-Canel amenaza con que una "agresión militar" de EE. UU. contra el régimen de Cuba "provocará un baño de sangre de consecuencias incalculables"

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia - Foto: EFE
Paz total

"¿Qué es lo que sabe 'Calarcá' del Gobierno Petro que es intocable para él?": gobernador de Antioquia cuestiona la política de paz en Colombia

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Constitución

La "Constitución invisible" de los venezolanos

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Emprendimiento - Foto de referencia Canva
Empresas

Abren convocatoria para importante proyecto que premiará hasta con 20 mil dólares a emprendimientos latinoamericanos: así puede postularse

Selecciones de Venezuela y colombia Sub-17 - Fotos tomadas de Instagram @conmeboltorneos y @fcfseleccioncol
Campeonato

Colombia y Venezuela se enfrentarán por un cupo directo a la Copa del Mundo Femenina Sub-17 de Marruecos

Miguel Díaz-Canel/Donald Trump - Fotos EFE
Miguel Díaz-Canel

Díaz-Canel amenaza con que una "agresión militar" de EE. UU. contra el régimen de Cuba "provocará un baño de sangre de consecuencias incalculables"

Kylian Mbappe, jugador fracés del Real Madrid / FOTO: EFE
Kylian Mbappé

Relación totalmente rota: así fue la silbatina de la afición del Real Madrid a Kylian Mbappé

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia - Foto: EFE
Paz total

"¿Qué es lo que sabe 'Calarcá' del Gobierno Petro que es intocable para él?": gobernador de Antioquia cuestiona la política de paz en Colombia

Donald Trump y Delcy Rodríguez - EFE
Presos políticos

"Vamos a sacarlos a todos": Trump asegura que los presos políticos del régimen de Venezuela quedarán en libertad

Elon Musk - Foto AFP
Elon Musk

Se conoce la pequeña cifra que acordó pagar Elon Musk como multa para cerrar demanda por compra secreta de acciones de Twitter

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre