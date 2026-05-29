"No hay intención de trasladarlos a un hospital, los ignoran": directora de la ONG Justicia y Proceso sobre presos políticos con enfermedades crónicas en Venezuela

La organización no gubernamental Justicia y Proceso ha denunciado la graves situación que enfrentan decenas de presos políticos con problemas de salud que se encuentras recluidos en las mazmorras del régimen venezolano.

La deficiencia del servicio nacional de medicina y ciencias forenses ha provocado que al menos 51 prisioneros políticos con enfermedades crónicas, incluidos distintos tipos de cáncer, entre otras patologías severas, no sean atendidos.

Theresly Malavé, abogada penalista y directora de la ONG Justicia y Proceso, se refirió a dicho tema en el programa La Tarde de NTN24.

"Definitivamente los ignoran (a los presos políticos enfermos). No hay intención de que vayan a mejorar, de trasladarlos a un hospital", manifestó Malavé.

VEA TAMBIÉN "No fue una libertad plena": policía metropolitano Héctor Rovaín habla en NTN24 tras permanecer 23 años preso en Venezuela o

Por otra parte, aseguró: "las torturas que le hicieron a los presos del caso Gedeón son incontables".

Pese al reciente anuncio del régimen de realizar 300 excarcelaciones, todavía hay cientos de presos políticos en Venezuela.

Las cifras varían según las "fuentes oficiales" y el registro real de organizaciones no gubernamentales.