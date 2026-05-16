Esto dijo Manuel Neuer cuando le preguntaron si regresará a la selección de Alemania para el Mundial 2026

El portero alemán Manuel Neuer fue consultado el sábado sobre los informes que indican que podría ser una incorporación sorpresa a la selección de Alemania para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El campeón del mundo de 2014, que se retiró de la selección alemana tras la Eurocopa 2024, disfrutó de una sólida temporada con el Bayern, vigente campeón.

VEA TAMBIÉN Alertan por cinco páginas que suplantan a la FIFA con la excusa de ofrecer entradas para el Mundial: buscan obtener información sensible de sus víctimas o

El viernes firmó una extensión de contrato con el club y, ante la falta de un sucesor claro en la selección alemana, su nombre ha vuelto a sonar.

"No, ahora mismo no. Nos mantenemos en contacto durante todo el año, al igual que con otros exentrenadores y directivos", dijo Neuer, de 40 años, tras la victoria del sábado contra el Colonia, que puso fin a la temporada, cuando se le preguntó si había estado en contacto con el seleccionador alemán Julian Nagelsmann.

Al ser preguntado sobre un posible cupo en el Mundial, Neuer mencionó: "Estoy totalmente tranquilo al respecto. Hoy estamos celebrando el campeonato. La semana que viene tengo una final muy importante de la Copa de Alemania".

En medio de sus declaraciones, el veterano arquero no descartó en ningún momento regresar a Alemania para el Mundial que por primera vez contará con 48 selecciones participantes.

"Para mí (el Mundial) no es un problema hoy. Simplemente es agradable celebrar el título de liga y tener el partido la semana que viene", agregó.

Nagelsmann, dueño del récord como director técnico más joven de la historia de la Bundesliga al dirigir al Hoffenheim en 2016 con apenas 28 años, anunciará la lista de convocados de Alemania para el Mundial el próximo jueves 21 de mayo.

Neuer y el Bayern se quedaron a las puertas de la final de la UEFA Champions League, tras perder contra el vigente campeón, el Paris Saint-Germain, en las semifinales la semana pasada, pero aún pueden ganar el doblete nacional y enfrentarse al VfB Stuttgart en la final de la Copa de Alemania el 23 de mayo.

En menos de un mes, el 11 de junio, empezará el Mundial de 2026, que se extenderá hasta el 19 de julio y será albergado por Estados Unidos, México y Canadá.

VEA TAMBIÉN "No sabes un carajo": delantero que no fue incluido en la lista previa de la selección Colombia para el Mundial arremetió fuertemente contra Néstor Lorenzo o

Tras el sorteo de la fase de grupos, Alemania quedó ubicado en el grupo E, que comparte con Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

Hará su debut el 14 de junio contra Curazao, luego el 20 se medirá contra los marfileños y cerrará la primera fase del Mundial contra Ecuador el 25 de junio.