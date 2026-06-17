Gianni Infantino se desborda en elogios con Messi y su hat-trick tras alcanzar récord del alemán Miroslav Klose: "es un reflejo de tu brillantez”

En las últimas horas, el astro argentino Lionel Messi sumo un nuevo logro a su larga lista de hitos como delantero que lo siguen consagrando como uno de los mejores futbolistas de los últimos tiempos.

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En su debut con el conjunto 'albiceleste', el artillero de Inter Miami fue la estrella de la noche ante Argelia tras anotar un hat-trick que le dio el triunfo a los actuales campeones del mundo.

Con esta hazaña, la 'Pulga' consiguió no solo darle la primera victoria en el certamen a un equipo sudamericano sino que también empato al exdelantero alemán Miroslav Klose como máximo goleador de los Mundiales.

Y su logro no ha sido para menos, pues su hat-trick ha hecho que muchos en el mundo del fútbol se rindan a sus pies, como es el caso del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El máximo director del rector del fútbol en el mundo se fue en elogios con el astro argentino, a quien describió como alguien que tiene de tener una "brillantez atemporal".

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Desde su cuenta oficial en la red social de Instagram, Infantino publicó una fotografía de Messi festejando uno de los tantos que anotó ante Argelia en su primer partido del Mundial, junto con una emotiva descripción.

El presidente de la FIFA dijo: "¡Felicitaciones al campeón mundial Lionel Messi por marcar su gol número 16 en una Copa Mundial de la FIFA e igualar el récord de Miroslav Klose como máximo goleador histórico!".

"Este hito es un reflejo de tu brillantez atemporal mientras les sigues dando alegrías a millones de personas alrededor del mundo", agregó.

Con estos tres goles, con los que llegó a 16 anotados en mundiales durante su carrera deportiva, igualó al alemán Klose, quien instauró el récord en Brasil 2014.

Además, 20 años después de debutar en Alemania 2006, Messi firmó su primer triplete en un Mundial para disparar la ilusión de la hinchada albiceleste en revalidar la corona de Catar 2022. "Es un honor", dijo la actual estrella del Inter Miami antes de relativizar el valor de las cifras individuales.