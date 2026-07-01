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Presos políticos

"Es como si lo quisieran borrar del mapa": hijo de Perkins Rocha sobre su papá, que cumple cinco meses de arresto domiciliario

julio 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
El asesor jurídico de María Corina Machado cumple cinco meses de detención domiciliaria con grillete electrónico en Venezuela

El asesor jurídico de la líder opositora venezolana María Corina Machado, Perkins Rocha, se encuentra próximo a cumplir cinco meses bajo detención domiciliaria con un grillete electrónico en su tobillo, tras haber permanecido aproximadamente un año y medio detenido en el centro de reclusión El Helicoide.

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Su situación se suma a la de numerosos venezolanos que, aunque excarcelados, continúan sometidos a medidas restrictivas de libertad.

Así lo denunció su hijo Santiago Rocha desde Madrid, quien explicó en NTN24 las condiciones a las que está sometido su padre.

"Hay dos policías en la puerta de la casa con los cuales él se tiene que presentar cada tres horas al día, donde lo graban a su cara, donde le graban el grillete electrónico que tiene en el tobillo", detalló.

El abogado del Partido Vente Venezuela no puede salir de su domicilio, realizar activismo político ni emitir declaraciones públicas. “Es como si lo quisieran borrar del mapa”, dijo.

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"Mi papá sin duda hoy más que nunca está preso, pero igualmente con la firme convicción de que va a salir y va a seguir trabajando por el país", afirmó.

Según Santiago, "la gran mayoría han salido bajo condiciones, a la gran mayoría se les sigue persiguiendo y hostigando todos los días en las calles del país".

Respecto al posible retorno de Machado a Venezuela, tema sobre el cual se especula con fechas como finales de julio, Santiago manifestó: "María Corina volverá en el momento que tendrá que volver. Y yo sé que, si ella no está hoy dentro de Venezuela, está afuera trabajando por ella".

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