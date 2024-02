Músico venezolano ganador del Latin Grammy se muestra contrariado por sobreprecio en un aeropuerto de Venezuela: "No es justo lo que se está haciendo"

Huáscar Barradas es un famoso compositor y productor musical venezolano, el cual se especializa en la flauta.

Reconocido por interpretar con su instrumento prácticamente cualquier corriente musical, Barradas abrió el hilo de la discusión a través de sus redes sociales.

La causa: el “sobreprecio” que un aeropuerto de Venezuela cobra a los músicos por sus instrumentos.

“Una mínima denuncia, son las seis y media de la mañana. Aquí estamos con la empresa Aerolíneas Estelar. Según la nueva normativa, que me están diciendo, están cobrando 30 dólares a todos los músicos por llevar un instrumento”, expresó Barradas mediante un video publicado en la red social Instagram.

VEA TAMBIÉN Rigidez corporal de Florentino Primera, evidenciada en Petare, preocupa a sus seguidores o

“Me pregunto: ‘¿El que tiene que jugar tenis y quiere llevar una raqueta paga también 30 dólares?, o ¿al que tiene que llevar algún equipo médico también se le cobra esto?”, acotó el ganador del Latin Grammy al Mejor Álbum de Música Clásica por su disco ‘Huáscar Barradas Four Elements Immersive Symphony For Orchestra And Chorus’.

Al tiempo, Barradas señaló una guitarra que llevaba un compañero músico y mencionó: “Esto cabe perfectamente en la cabina. Estoy seguro de que las regulaciones internacionales permiten que los músicos lleven un instrumento musical”.

“Son 30 dólares ida y otros 30 dólares vuelta. A las autoridades competentes, atención, porque no es justo lo que se está haciendo en contra de nuestro gremio”, relató.

La publicación de Barradas es acompañada por el escrito: “¿Cuál es la regulación del gobierno nacional en cuanto al traslado en cabina de instrumentos de trabajo en los vuelos nacionales?”.

VEA TAMBIÉN Reconocida actriz venezolana afirmó que aplicará una estricta regla en la boda de su hija con Paulo Dybala o

“En los vuelos internacionales está permitido por Ley. ¿Acaso es una reglamentación arbitraria de esta línea aérea?... Ojo con esto, amigos músicos. Debemos crear conciencia y cuestionar como ciudadanos lo que no consideramos justo”, añadió.