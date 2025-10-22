NTN24
Miércoles, 22 de octubre de 2025
Narcotráfico

Narcolancha atacada por Estados Unidos se encontraba en aguas internacionales frente a Colombia, según medios

octubre 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Narcolancha atacada por Estados Unidos
El ataque, que se llevó a cabo el martes, causó la muerte de dos personas que viajaban en la embarcación, según el secretario de Defensa de Estados Unidos.

Estados Unidos atacó una nueva lancha señalada de transportar drogas, esta vez en el Pacífico, según confirmó este miércoles el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth.

Según informaron medios estadounidenses como cbs y The New York Times, un funcionario de defensa confirmó que la embarcación se encontraba en el océano Pacífico oriental, frente a la costa de Colombia.

"Ayer, bajo la dirección del Presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada y que realizaba narcotráfico en el Pacífico Oriental", indicó en su cuenta de X.

o

De acuerdo con Hegseth, la embarcación estaba involucrada en el contrabando ilícito de narcóticos y transitaba por una ruta utilizada por las organizaciones criminales.

“Nuestra inteligencia tenía conocimiento de que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida para el narcotráfico y transportaba narcóticos. Durante el ataque, llevado a cabo en aguas internacionales, se encontraban dos narcoterroristas a bordo. Ambos terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida”, agregó.

“Los narcoterroristas que pretenden traer veneno a nuestras costas no encontrarán refugio en ningún lugar de nuestro hemisferio. Así como Al Qaeda libró una guerra contra nuestra patria, estos cárteles libran una guerra contra nuestra frontera y nuestra gente. No habrá refugio ni perdón, solo justicia”, puntualizó.

